Une entreprise sherbrookoise remporte une bourse de 1 M$ pour sa bouée de dessalement

La bouée de dessalement victorieuse, nommée Snowflake, a permis à Oneka de se démarquer face à 70 autres entreprises.

Pour nous, c’est un très grand jour, qui nous amène énormément de crédibilité. Le département de l’Énergie des États-Unis nous a mis en relation avec d’autres agences fédérales américaines pour utiliser cette énergie-là et la déployer. Mais même au niveau canadien, on a également eu de l’intérêt pour ce qu’on fait , souligne Dragan Tutic, le directeur général et cofondateur d’Oneka Technologies.

1000 litres par jour

Tous les concurrents devaient présenter des systèmes propulsés à l'énergie marine engendrée par la force des vagues afin de répondre aux besoins en eau potable des communautés côtières affectées par des problèmes comme les changements climatiques ou les désastres naturels.

Il y a 1000 litres par jour qui sont produits, donc c’est une solution bien plus durable que d'envoyer des palettes de bouteilles d'eau. C’est 100 % mécanique, donc il n’y a pas d’électronique, que des pièces très simples , explique Dragan Tutic.

La bouée de dessalement qui a permis à l'équipe de gagner le prestigieux concours. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

On pense que c’est une bouée qui est gonflable, mais on a mis beaucoup d’efforts à maintenir quelque chose qui était robuste et qui pouvait soutenir des tempêtes, etc. , ajoute le chef du projet bouée d’Oneka Technologies Gilbert Perron.

Un modèle bientôt commercialisé

Le modèle qui a séduit les juges sera bientôt commercialisé sous le nom de Ice Cube. Ces unités seront destinées à un nouveau marché.

La majorité des composantes à l’intérieur du système sont des pièces qu’on peut relativement facilement trouver dans des quincailleries. En envoyant ce système-là, on est capable de former des gens locaux pour qu’ils puissent eux-mêmes opérer leur système. C’est un peu différent de nos autres gammes de produits, qui s’adressent à de plus gros besoins en eau. Ce qu’on fait dans ces autres marchés-là, c’est qu’on fournit le produit, mais on vend l’eau, moins cher que le coût actuel de la place, et qui n’émet aucun gaz à effet de serre , explique M. Tutic.

Le système d'Oneka ne nécessite en effet pas de génératrice ni de diesel, comme c'est souvent le cas avec les autres procédés de dessalement. Les vagues font tout le travail. Cette nouvelle approche gagne en popularité.

Il y a encore du développement à faire, c’est de la recherche et du développement, mais on a une bonne longueur d’avance je crois sur nos compétiteurs , avance Gilbert Perron.

Cette solution-là, qui est installée chez des personnes qui vont utiliser notre technologie et avoir de l’eau directement de la mer de façon durable et économique, c’est sûr que ça fait chaud au cœur et c’est motivant , souligne quant à lui le directeur général et cofondateur de l’entreprise.

L'équipe actuelle d'Oneka, qui compte une trentaine de personnes, est appelée à grandir pour répondre à ses nouveaux besoins. Des candidats se sont déjà manifestés après le couronnement de l’entreprise aux Etats-Unis.

Avec les informations de Guylaine Charette