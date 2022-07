Pont des Piles : le MTQ entame une « étape critique »

C’est la dernière étape des grands travaux qui a débuté. C’est une étape complexe , a souligné la porte-parole du ministère des Transports, Roxane Pellerin.

Une vingtaine de monteurs d’acier traversent les nouveaux pylônes érigés sur la structure de câbles d’acier, appelés des torons. À terme, environ 600 de ces câbles auront été fixés de part et d’autre du pont.

Le ministère des Transports prévoit boucler cette opération en l’espace de quelques semaines et ainsi maintenir la date de réouverture de la structure en octobre.

On met tous les efforts pour que le pont puisse rouvrir le plus rapidement possible. C’est sûr que si c’est possible de l’ouvrir avant, on serait très heureux , a commenté Roxane Pellerin.

Le MTQ s'attend à un dépassement des coûts

Les travaux de renforcement du pont des Piles étaient initialement évalués à 9 millions de dollars, mais les prévisions du ministère des Transports indiquent que ce montant sera dépassé.

On n’est pas dans un projet avec une planification serrée sur le long terme comme on voit dans d’autres projets , a expliqué Roxane Pellerin, qui n’a pas pu préciser à combien s'élèvera la facture totale.

Parallèlement, le ministère des Transports dit poursuivre la planification des travaux de reconstruction du pont. Un nouveau pont en arc en acier à tablier supérieur sera construit en aval de la structure existante.

Rappelons que le pont des Piles a été fermé d’urgence, en février dernier, en raison d’un état de dégradation du tablier plus important et rapide que ce qui était anticipé .

Avec les informations de Raphaël Brouillette