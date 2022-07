Un révérend canadien devenu héros national à Taïwan

TAIPEI - Il est peut-être méconnu au Canada, mais il a profondément transformé Taïwan. L’île célèbre cette année le 150e anniversaire de l’arrivée du révérend et médecin George Leslie Mackay. Il y a fondé un hôpital, une université et la première école pour filles de Taïwan.

La lumière change lentement et offre la promesse d’un coucher de soleil magnifique. Des Taïwanais s’approchent d’une statue de bronze pour la prendre en photo dans ce décor. Il s’agit de la représentation d'un prêtre barbu, agenouillé.

C’est ici que George Leslie Mackay dit avoir trouvé sa vocation, transformer Taïwan qu’il a tant aimée. Il est débarqué sur les berges de la rivière Tamsui (dans le quartier de ce qui est aujourd’hui la ville de Nouveau Taipei) il y a 150 ans.

À quelques rues de là, le premier missionnaire presbytérien canadien à mettre les pieds à Taïwan a fondé la première université de l’île quelques années plus tard, en 1882. L’établissement s’appelait alors Oxford College en l’honneur du comté ontarien d’où il est originaire.

Le révérend Mackay a fondé une soixantaine d'églises à Taïwan. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Notre correspondant en Asie Philippe Leblanc sera basé à Taïwan pour les prochains mois, afin de nous faire découvrir cette île de près de 24 millions d'habitants, sa société et les défis qui l'animent. Et aussi afin de couvrir les enjeux d'actualité de toute la région Asie-Pacifique.

Le collège s’appelle aujourd’hui l’Université Aletheia et est l'un des établissements les plus prestigieux de Taïwan. À l’entrée, un jardin avec un buste du révérend Mackay accueille les visiteurs devant l’édifice original de 1882 en terre cuite. Des panneaux et des banderoles annonçant les festivités du 150e anniversaire du révérend Mackay sont accrochés partout.

Nous voulons répandre l’esprit du révérend Mackay, explique Zhong Min You du Département de recherche sur l’histoire de l’Université Aletheia. Il prenait soin des plus vulnérables, de tous, et il voulait améliorer leur sort.

« Nous voulons répandre l’esprit du révérend Mackay », explique Zhong Min You du Département de recherche sur l’histoire de l’Université Aletheia. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Sur le campus, l’imposante et luxueuse demeure du docteur Mackay a été transformée en musée. Des artefacts et photos ornent les anciens salons. Les outils y sont exposés, rappel des soins dentaires prodigués. Le révérend, qui avait une formation rudimentaire, a arraché 31 000 dents et aidé à l’hygiène buccale des Taïwanais, dit-on.

C’est un endroit spécial ici, soutient Zhong Min You. C’est la première université occidentale à Taïwan et l’endroit où le premier musée de l’île a été établi, dans la salle de lecture et d’écriture du Dr Mackay, un grand penseur.

Sur l’île conservatrice à la fin des années 1800, le révérend Mackay a fondé la première école pour filles. L’établissement existe encore aujourd’hui et est situé juste derrière l’Université Aletheia.

« Ça a été le début d’importants changements pour les filles à Taïwan. L’égalité hommes-femmes n’existait pas. Le révérend Mackay a tenté de changer ça. » — Une citation de Zhong Min You, du Département de recherche sur l’histoire de l’Université Aletheia

Le missionnaire canadien George Leslie MacKay, est méconnu au Canada, mais adulé à Taïwan, qui souligne cette année le 150e anniversaire de son arrivée dans l'île. À la fin du 19e siècle, ce médecin, éducateur, anthropologue et auteur a fondé un hôpital, une université et la toute première école pour filles de Taïwan. Notre correspondant en Asie, Philippe Leblanc, retrace le parcours d'un homme hors norme qui a profondément changé le visage de cette petite île voisine du géant chinois.

Le fils de George Leslie Mackay a poursuivi l’œuvre de son père en fondant une école qui a formé un bon nombre de politiciens et de Taïwanais importants, aujourd’hui appelée l’école secondaire Tam Kang. L’ancien président Lee Teng-hui, qui a aidé à mener Taïwan de l’autoritarisme à la démocratie, Chung Hsin-Hsin, qui a réformé le système d’éducation, ainsi que Tsai Ah-hsin, qui est devenue la première Taïwanaise médecin, y ont étudié.

Le modeste hôpital fondé en 1880 par le révérend Mackay est aujourd’hui devenu un vaste réseau d’hôpitaux privés, maillon important du réseau de la santé de Taïwan.

Le révérend Mackay était différent des autres missionnaires , précise David Wang, le curateur du musée historique de l’école secondaire Tam Kang. Il a marié une Taïwanaise et il parlait le mandarin à son arrivée. Ça a facilité son intégration et ça lui a surtout permis d’évangéliser davantage de Taïwanais. Il a fondé une soixantaine d’églises et il voulait répandre sa foi chrétienne en fondant tout ce qu’il a fondé. La médecine et l’éducation, c’était aussi une façon de rejoindre les gens pour parler de Dieu.

« Le révérend Mackay était différent des autres missionnaires, dit David Wang, le curateur du musée historique de l’école secondaire Tam Kang. Il a marié une Taïwanaise et il parlait le mandarin à son arrivée. Ça a facilité son intégration. » Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Du brocoli et des carottes en héritage

Quelques rues plus loin, toujours dans le quartier historique de Tamsui, un chef s’active en cuisine. Il prépare un mets spécial à base de brocoli, chou, carottes et fèves vertes. Le repas du docteur Mackay est au menu en quantités très limitées chaque jour au restaurant Between. Cinq chanceux seulement peuvent y goûter chaque jour.

C’est aussi ça son héritage , explique le propriétaire du restaurant Between, Eason Won.

« Mackay a apporté des semences du Canada et nous avons pu découvrir ces légumes qui n’existaient pas ici à l’époque. C’est grâce à lui que nous les avons aujourd’hui. » — Une citation de Eason Won, propriétaire du restaurant Between

L'héritage du docteur Mackay à Taïwan est aussi culinaire, explique Eason Won, propriétaire du restaurant Between. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

C’est une histoire qu’Eason Won aime raconter aux clients lors de la cérémonie du thé où il leur fait aussi goûter une infusion aux carottes. C’est sa façon à lui de promouvoir la culture locale et de surprendre quelques clients qui ont vu les monuments, statues et rues dédiés à Mackay sans connaître toute son histoire.

Originaire de Zorra, dans le comté d’Oxford en Ontario, George Leslie Mackay est mort en 1901, à l’âge de 57 ans, d’un cancer de la gorge. Il a été enterré sur les terrains de l’école secondaire Tam Kang avec sa famille et ses descendants, tout près des lieux historiques qu’il a fondés à Taïwan.

Un timbre commémoratif a même été produit pour souligner le 150e anniversaire de l’arrivée du docteur Mackay. Signe de l’importance des commémorations, la présidente de Taïwan a participé à la cérémonie. Taïwan veut rendre hommage à l’immense héritage de George Leslie Mackay qui a transformé et modernisé l’île.