Deux policiers sont toujours à l’hôpital après la fusillade à Saanich

Deux des six policiers qui ont été blessés lors de la fusillade à l'extérieur d’une banque, à Saanich , en Colombie-Britannique, sont toujours à l'hôpital deux semaines plus tard, après avoir été opérés, mais selon leur employeur, leur état de santé s'améliore.

Les deux policiers en question travaillent pour la police de Saanich. Dans un communiqué publié lundi, le département explique qu’un des policiers qui était en unité de soins intensifs depuis le jour de la fusillade, le 28 juin, a récemment quitté ce service.

Nos agents, notre personnel civil, et nos bénévoles sont profondément inspirés par la force et la détermination de nos deux agents à l'hôpital alors qu’ils continuent d’aller mieux jour après jour , a déclaré le chef de la police de Saanich, Dean Duthie.

Trois agents de la police de Saanich et trois de la police de Victoria, tous membres du groupe tactique d'intervention de la région de Victoria, ont été blessés dans la fusillade avec les frères jumeaux Mathew et Isaac Auchterlonie, originaires de Duncan.

Un policier de Saanich et trois de Victoria se rétablissent chez eux. Le communiqué conjoint entre les deux polices précise que les officiers et le personnel ont participé à des séances de débreffage avec à la fois un soutien par les pairs et un psychologue.

Selon Dean Duthie, le service de police de Saanich continue d'avancer sur la voie du rétablissement et de la guérison, qui est fortement alimentée par des soins communautaires et interagences, du soutien, et de la confiance .

Les agents concernés participent à un programme de réintégration sur le lieu de travail, qui comprend une exposition aux armes à feu et une acclimatation aux coups de feu.