Des centres de dons submergés d’objets non réutilisables

Autour du 1 er juillet, des centres de dons se retrouvent submergés de toutes sortes d’objets qui ne peuvent malheureusement plus être réutilisés. C'est le cas d'organismes comme le Partage Saint-François et Estrie Aide.

Dans les semaines avant et après le premier juillet, ils disent recevoir de nombreux dons qui auraient plutôt dû être apportés directement à l'écocentre ou au site d'enfouissement.

Les organismes communautaires indiquent avoir besoin de main-d'œuvre pour s'occuper de ces déchets, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires.

On a environ une augmentation de 30 % des déchets qu’on a, donc ce sont des coûts supplémentaires pour le transport de ces dons-là, le transport des matières qu’on doit aller faire à l’écocentre , constate la directrice aux communications et aux partenariats pour Estrie Aide Alexandra Lallier-Cabana.

La porte-parole remarque qu'à partir du mois de mai, plusieurs citoyens décident d’effectuer un important ménage, surtout s'ils déménagent. Ils font donc le tri dans leurs biens, et souhaitent se départir de leurs gros déchets. Au lieu de vérifier à quel endroit ils peuvent les laisser, ils se rendent aux portes de l’organisme hors de ses heures d'ouverture pour laisser leurs débris dans de gros sacs, ou carrément sur le sol du stationnement.

Ces dons-là, qui passent la soirée devant le magasin ou le centre de dons, ça peut avoir des problèmes de vandalisme, ça prend l’humidité à cause des intempéries. Ces dons-là sont difficilement revalorisables chez nous , constate Mme Lallier-Cabana.

Elle explique une règle d’or : les objets qui peuvent s’offrir en cadeau et qui peuvent être réutilisés peuvent devenir un don.

Tous les meubles et les vêtements en bon état, ni déchirés ni tachés, sans trous, on évite la mélamine, car ça prend l’humidité super facilement. On accepte pas mal tous les articles de décoration de maison, les livres, les DVD, les lecteurs DVD. Ce qu’on accepte est pas mal plus gros que ce qu’on n’accepte pas , soutient-elle. Estrie Aide propose par ailleurs un service de collecte à domicile pour les dons plus imposants.

Alexandra Lallier-Cabana recommande aussi à la population d’appeler ou de venir porter ses dons pendant les heures d’ouverture de l'organisme en cas de doute.

« C’est vraiment plus agréable de venir les déposer pendant les heures d’ouverture. On a des employés qui sont là pour vous guider, vous donner des ressources si les matières, vous ne savez pas où elles vont. » — Une citation de Alexandra Lallier-Cabana, directrice aux communications et aux partenariats pour Estrie Aide

Le coordonnateur des plateaux de travail du Partage Saint-François Daniel Léveillé abonde dans le même sens. Il souligne que les dons non réutilisables engendrent des coûts importants pour son organisme.

Ce sont des dépenses en ressources humaines. On vit tous le même problème, on manque de main-d'œuvre. Automatiquement, c’est un effort de plus qu’on doit consentir, en plus de tous les coûts associés au camion, à l’essence, et à l’usure du camion , dénonce-t-il.

Ces objets devront être amenés à l'écocentre par l'équipe du Partage Saint-François. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Changement dans la collecte des déchets

Selon Daniel Léveillé, le problème des dons inadéquats a été exacerbé depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle politique à Sherbrooke quant aux déchets encombrants. Depuis un peu plus de deux ans, il faut en effet prendre rendez-vous pour pouvoir se débarrasser de gros déchets, sous peine de recevoir une amende.

On tient des statistiques ici. Pour cette année, les statistiques ne sont pas terminées de compiler, mais l’an passé, ça a été une augmentation de 100 % des déchets qu’on a dû recevoir et manipuler , remarque-t-il.

Contactée par Radio-Canada, la Ville de Sherbrooke s'est dite consciente du problème, mais indique tout de même que la situation s’améliore. Selon la Ville, une période d’adaptation de cinq ans est en effet nécessaire avant que les citoyens acquièrent l'habitude de prendre rendez-vous pour se départir de leurs déchets encombrants.

Pour prendre rendez-vous, les Sherbrookois sont invités à se rendre sur le site web de la Ville et à remplir un formulaire.

Chaque citoyen et propriétaire d’immeuble a un devoir, dont entre autres s’assurer de suivre les nouvelles façons de faire, ou de trouver des alternatives , souligne le chef de division voirie de la Ville de Sherbrooke Carlo Cazzaro.

