Les propos d’un policier de Winnipeg ont violé les droits d’un suspect, selon un tribunal

Lors d’une entrevue de 32 minutes, qui était essentiellement un monologue [du policier Elton Hall] dirigé contre l’accusé , le policier a tenu des propos très agressifs afin de tenter de pousser le suspect à briser le silence, indique la décision.

Le policier a qualifié le mari du suspect de putain de fou et a dit qu’il ferait tout son possible pour que les enfants du couple soient pris en charge par l’État. Elton Hall a aussi qualifié le suspect de putain de lâche et a fait allusion à la possibilité de violence de la part des victimes et de leur famille.

Dans ce que la Cour appelle une diatribe , le policier s’en est aussi pris aux convictions politiques du suspect et de son mari et a minimisé la gravité d’abus sexuels dont le suspect aurait été victime quand il était enfant.

Lors du premier procès, le policier a expliqué qu’il avait consulté son supérieur et son partenaire par rapport à l’usage de cette tactique qu’ils n’utilisaient pas souvent , soit l’entrevue très agressive.

Si cette approche était offensante, grossière et extrêmement impolie, selon la juge Sadie Bond, Elton Hall n’avait pas dénigré la sexualité du suspect et de son mari.

Or, les preuves du contraire sont considérables et, respectueusement, des déductions conformes au bon sens pourraient facilement avoir été faites sans recours à la connaissance judiciaire , conclut plutôt la Cour d’appel.

Le comportement d'Elton Hall constituait un grave manquement à la norme attendue et a porté atteinte à l'intégrité du système judiciaire , selon la décision rédigée par la juge Karen Simonsen.

« L’entrevue était truffée de sous-entendus inappropriés de nature sexuelle et de dénigrement basé sur l’orientation sexuelle. » — Une citation de Karen Simonsen

La décision de la Cour d'appel souligne qu’elle fournit une forte réprimande visant à dissocier le système judiciaire des actions de l’agent .

Elle cherche aussi à rendre clair que la police ne peut pas effectuer d’entrevues de la manière entreprise dans ce cas-ci .

Le tribunal conclut cependant que le non-respect de procédure ne mérite pas un sursis de l’instance, vu la gravité des accusations portées contre le suspect.

En mars 2022, Elton Hall était un haut gradé, inspecteur de l’Unité des crimes majeurs du Service de police de Winnipeg.

Un porte-parole du Service de police a refusé de définir la fonction actuelle d'Elton Hall.

L'accusé dans cette affaire a été déclaré coupable de plusieurs accusations liées à l’agression sexuelle de trois neveux de son mari par une juge de la Cour du banc de la Reine en 2020. Il a été condamné à 10 ans de prison.

La juge Sadie Bond avait alors rejeté l’argument de l’accusé selon lequel il avait fait l’objet d’un non-respect de procédure.

Le Service de police de Winnipeg n'a pas voulu fournir de commentaires supplémentaires, l'affaire pouvant encore faire l'objet d'un appel à la Cour suprême du Canada. L'avocat de l'accusé n'a pas répondu à une demande d'information de Radio-Canada à ce sujet.