Une Première Nation du Manitoba participera à une étude portant sur la démence

Le chef de la sécurité des incendies de la Première Nation, Dean Cochrane, affirme que cette initiative permettra à ses équipes d'urgence d'être mieux outillées pour aborder ce type de situation.

L'important, c'est d'avoir les informations et d'éduquer ceux qui donnent les soins pour s'assurer qu'ils gardent un œil sur la situation, explique M. Cochrane. Il faut qu'ils sachent quels individus doivent être surveillés de plus près s'ils quittent leur maison, considérant leurs risques de s'égarer.

Un avis que partage le superintendant du service ambulancier Fisher, Stefan Zueff, qui dessert la Première Nation de Peguis.

Avec les patients qui ont de la démence, ils peuvent avoir de bonnes journées et soudainement être dans une situation où ils pensent qu'ils sont de retour dans leur maison d'enfance, ajoute M. Zueff. Dans une courte période, ils peuvent être rendus à un mile et demi de leur maison. Pour nous, c'est important de réagir rapidement.

La Première Nation de Peguis commencera son travail avec le groupe de recherche plus tard cet été. Il a été retardé par les inondations de ce printemps.

Un risque plus élevé pour les Autochtones

Dans son communiqué de presse, l'Université de Waterloo indique que le taux de démence est plus élevé chez les Autochtones .

La doyenne de la Faculté de la santé de l'Université de Waterloo, Lili Liu, indique que les risques de démence ne sont pas uniquement reliés à l'âge, mais aussi aux contextes socio-économiques.

La démence est également associée à des niveaux d'éducation et à un statut socio-économique inférieurs ainsi qu'à des taux plus élevés de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires et de consommation d'alcool, explique-t-elle. Tout cela se traduit généralement par un mauvais état de santé général. Cette mauvaise santé globale affecte la santé du cerveau et du système vasculaire du cerveau.

En plus de la Première Nation de Peguis, la communauté mohawk de Kahnawake, au Québec, participe aussi à l'étude.

Dans les recherches, les Autochtones sont typiquement sous-représentés. C'est pourquoi dans ce projet-pilote, nous voulions au moins deux communautés autochtones afin que les initiatives que nous développons soient pertinentes pour leurs communautés et pas seulement pour le grand public , affirme Mme Liu.

Développer des outils pédagogiques

Avec cette étude, les chercheurs souhaitent créer des ressources pédagogiques pour les premiers répondants afin de mieux les outiller pour comprendre les personnes souffrant de démence, et ce même en situation qui ne nécessite pas un sauvetage.

Ainsi, ils seront davantage en mesure d'anticiper la présence de démence chez une personne en analysant son comportement, sans nécessairement lier la maladie à une personne âgée.

Une trousse d'aide sera aussi créée pour les organismes communautaires et les partenaires de soins.

Le gouvernement fédéral a octroyé à l'équipe de chercheurs de l'Université de Waterloo 2,1 millions de dollars.

Chaque année, 76 000 nouveaux cas de démence sont répertoriés au Canada. Actuellement, plus de 430 000 personnes souffriraient de démence au pays, selon la doyenne de la Faculté de la santé de l'Université de Waterloo.