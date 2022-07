10 M$ pour aider les communautés autochtones à produire de l’énergie propre

Selon le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, Ottawa a pour but de soutenir des projets novateurs dans les secteurs de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant la réconciliation économique.

« Nous devons nous assurer que les peuples autochtones peuvent participer à la production d’énergie propre, et d’avoir accès aux emplois et à l'indépendance qui peuvent venir avec les projets d'énergie propre » — Une citation de Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Selon Jonathan Wilkinson, le gouvernement fédéral veut aussi s’assurer que les collectivités rurales et éloignées qui dépendent actuellement du diesel, puissent disposer d’une énergie propre et fiable.

Parmi les bénéficiaires de ce financement se trouve le Conseil tribal de Meadow Lake, qui obtient 4 millions de dollars pour l'élaboration d'une approche régionale en matière d'énergie renouvelable pour les communautés autochtones.

Ce financement est prometteur pour l’avenir de cette communauté, selon le chef du Conseil tribal de Meadow Lake, Richard Ben.

« Il y a plus de possibilités pour la création d’emplois. Il y a beaucoup de pauvreté dans nos communautés en ce moment. Donc, plus nous créons d'entreprises et d'opportunités pour les gens, plus c'est une chance pour eux et une fierté. » — Une citation de Richard Ben, chef du Conseil tribal de Meadow Lake

D’autres projets financés incluent l’installation d’un parc solaire de plus de 800 kilowatts dans le sud de la Saskatchewan, et la réduction de la consommation de combustibles fossiles de 90 % dans deux écoles de Pelican Narrows et de Deschambault Lake.

Avec les informations d’Ernst Jeudy