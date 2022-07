Près de 10 000 personnes pour la venue de la coupe Stanley à Roberval

La Ville de Roberval a tracé un bilan positif du déroulement de la parade de la coupe Stanley qui s'est déroulée dimanche après-midi pour souligner la victoire de l’Avalanche du Colorado et du défenseur Samuel Girard en finale des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le hockeyeur originaire de la municipalité a défilé pendant près de trois heures dans les rues en compagnie de ses proches et du précieux trophée. La Ville estime que près de 10 000 personnes se sont déplacées pour l'évènement.

Ça s’est passé comme prévu, dans le sens qu’on voulait une proximité et je pense que ça fait partie des Jeannois et des Robervalois d’être proche de son monde […] Si c’était à refaire, on ajouterait peut-être des barrières de foule pour que [les gens] soient un peu moins dans les rues , a affirmé la directrice générale de Roberval, Nathalie Samson, au lendemain de la parade.

Une ambiance festive s'est emparée de la ville de Roberval dimanche après-midi. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Environ 150 jeunes de différentes associations de hockey mineur de la région ont eu la chance de rencontrer l'athlète avant le début du défilé. Ils ont ainsi pu voir la coupe Stanley en plus de prendre des photos avec le joueur.

Sam est débarqué tout seul avec la coupe, il est venu voir les jeunes en personne. Les jeunes avaient des pancartes, les jeunes ont crié son nom, ils ont crié “go Sam go“. Personnellement, j’ai trouvé que c’était un beau moment pour les jeunes, même pour les grands. Ces jeunes garderont ces souvenirs pour longtemps , a souligné Pierre-Luc Perron, membre du conseil d’administration de l’Association de hockey mineur de Roberval.

Le trophée de Lord Stanley a d’ailleurs refait une apparition à la marina de Roberval lundi puisque Samuel Girard a décidé de le rendre accessible quelques heures pour les personnes qui n’avaient pas été en mesure de se faire photographier en sa compagnie la veille.

D’après les informations de Philippe L’Heureux