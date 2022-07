Assurer la relève à la ferme, malgré l’inflation et le manque de main-d’œuvre

Cette année, on a planté 15 000 plants de fraises, 1000 plants de framboises. C’est beaucoup d’investissement monétairement, de temps aussi. La première année, il faut beaucoup désherber, s’assurer que les champs soient propres [...] pour que l’année suivante on ait de belles fraises, de belles framboises à offrir , explique Paméla Légère-Chartier.

Cette année, l’agricultrice assure la production de la propriété maraîchère achetée l’an passé par son père.

« Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'implantation, donc nous on est en train de recommencer à zéro, mais c'est un beau défi. » — Une citation de Paméla Légère-Chartier, productrice à la ferme aux P'tits fruits champêtres

Paméla Légère-Chartier, productrice à la ferme Les P'tits fruits champêtres Photo : Radio-Canada

Hormis le défi de faire pousser de beaux fruits, la productrice doit, comme beaucoup d’agriculteurs, composer avec les problèmes d’inflation et de manque de main-d'œuvre.

L'augmentation du prix de l'essence, mais aussi des intrants, se répercute sur les tarifs de l’autocueillette.

Paméla Légère-Chartier indique aussi être à la recherche de solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Ils ne sont que quatre à gérer les 20 hectares de la propriété.

En ce moment, c'est sûr que ça nous fait de grosses semaines chargées, mais on se débrouille quand même bien juste nous, mais c'est sûr qu'éventuellement, dans les années prochaines, ça aussi, c'est un autre défi , anticipe-t-elle.

Bien que la météo a retardé le début de la saison d'autocueillette, les milliers de plants semés l'année dernière par la ferme aux P'tits fruits champêtres portent leurs fruits. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

Le président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, indique que trouver de la relève dans le monde agricole est un enjeu crucial.

« On vit une période très difficile présentement. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent

Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il souligne que le manque de relève et de main-d’œuvre pourrait avoir des répercussions négatives sur la production agricole.

Bien souvent, on laisse aller des choses. On en fait moins, on en sème moins, on en récolte moins. Ça a un impact majeur, ça aussi. Ça va revenir à la normale quand? Je le sais pas , affirme Gilbert Marquis.

La ruée des clients vers les champs de fraises ne fait que réitérer le besoin de faire le plein d'employés.

[On a] beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés. C'est pas long, on ouvre à 9 h et on ferme à midi parce que le champ est vide , se réjouit néanmoins Paméla Légère-Chartier.

D’après le reportage d'Édouard Beaudoin