La galerie Equinox célèbre 50 ans de contribution à l’art contemporain sur la côte ouest

« Le monde de l’art est parfois recouvert d’un vernis de prétention, [mais] la galerie a toujours tenté de rester accessible. » — Une citation de Andy Sylvester, propriétaire de la galerie Equinox

L'exposition 50 years / 50 stories propose environ 70 oeuvres et 50 récits et anecdotes tirés de l’histoire de la galerie, installée dans l’est de la ville, qui a toujours eu à coeur d'accompagner les artistes et de les faire connaître au grand public.

Bill Reid ou David Hockney, mais également des vedettes montantes de la côte ouest comme Adad Hannah et Étienne Zack font partie des artistes à l’honneur dans cette exposition.

La galerie Equinox occupait un espace sur la rue Robson dans les années 70. Photo : City of Vancouver Archives (CVA 778-336)

La galerie Equinox a été fondée il y a cinq décennies par Elizabeth Nichol, l’épouse du sénateur John Nichol. Le couple déménagé à Vancouver en 1970 déplore le manque d’accès et d'infrastructures pour l’art visuel et les artistes contemporains. Elizabeth Nichol décide donc d’ouvrir en 1972 une galerie sur la rue Robson dans le but d’enrichir la vie culturelle vancouvéroise.

La première exposition à y être présentée fut Clarities Portfolio de l’artiste hongrois Victor Vasarely, figure importante de l'op art avec ses compositions vibrantes produisant des jeux d’optique.

FRED HERZOG « Man with Bandage », 1968, impression pigmentaire d'archives, Image 20" x 29 1/2" Photo : Fournie par la galerie Equinox

Jusqu'à la fermeture de l’espace sur la rue Robson en novembre 1974, la galerie Equinox exposera un mélange d’artistes contemporains canadiens et internationaux comme Paul-Émile Borduas, Gathie Falk, EJ Hughes, Jean-Paul Lemieux et Roy Lichtenstein.

Le propriétaire actuel, Andy Sylvester, souligne qu'il s'agissait d'un pari audacieux à l'époque, car ces artistes n’étaient pas connus sur la côte ouest, qui comptait par ailleurs peu de collectionneurs.

La galerie entretient de longues relations avec certains artistes de la côte ouest comme Takao Tanabe. Photo : Galerie Equinox

La galerie a ensuite occupé pendant plus de 25 ans une série d'espaces dans le secteur des galeristes sur la rue Granville.

Durant cette période, la galerie Equinox a surtout représenté des artistes de la côte ouest. Car les artistes de talent abondent dans la région, grâce entre autres au programme de formation novateur de la Vancouver School of Art qui deviendra le collège Emily Carr.

« Le nombre d’artistes fabuleux qui sont sortis de cette institution au cours des 30 dernières années est remarquable. » — Une citation de Andy Sylvester, propriétaire de la galerie Equinox

En 2012, l’institution change de quartier et emménage dans un ancien entrepôt sur la rue Great Northern Way. Cet espace, qui devait être temporaire, deviendra un voisin naturel pour l’Université des arts et du design Emily Carr et fera de ce secteur une destination pour les amateurs d’art.

SHAWN HUNT« Eagle Ancestor », Acrylique sur toile, 2022, 48" x 36" Photo : Fournie par la galerie Equinox

En 2020, la construction d’un nouveau tronçon du système de transport en commun Skytrain force le déménagement dans l’édifice actuel de la rue Commercial Drive.

L'exposition 50 years / 50 stories est présentée jusqu’au 3 septembre.