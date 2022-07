La météo et le prix de l’essence rebutent les plaisanciers

Les conditions météorologiques et le prix de l'essence gâchent les plans des plaisanciers en ce début d'été. Plusieurs ont décidé de limiter leurs déplacements sur l'eau et ainsi de laisser leur bateau à quai.

Cette année, il en coûte presque deux fois plus cher pour faire le plein comparativement à l’année dernière.

Par exemple, pour les gros bateaux, il faut calculer environ 1000 $ pour un remplissage. Tous ces facteurs font en sorte que les plaisanciers doivent s'ajuster. Et certains choisissent de vendre leur bateau.

Depuis le début du mois de juin, une vingtaine de bateaux ont été vendus sur le site du Camping Jonquière

Si ce phénomène s’observe moins au Centre villégiature Dam-en-Terre d'Alma et à la marina de Roberval, les propriétaires de bateau restent plus à quai qu'à l'habitude à ces deux endroits en raison des caprices de Dame nature et de l’augmentation du prix de l’essence. D'autres marinas vivent aussi cette réalité.

Plusieurs bateaux restent à quai cet été à la marina de Roberval (archives). Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Depuis le début, je pêche ici [à la marina de Saint-Gédéon], mais là, au mois d'août je vais être obligé d'aller à Saint-Henri-de-Taillon. L'année passée, ça coûtait 50 $ aller-retour, là cette année peut-être 80 $. Peut-être qu'on va laisser passer les occasions , a laissé tomber un plaisancier rencontré par Radio-Canada.

Un autre homme rencontré a même décidé de réduire d’autres dépenses pour pouvoir absorber l'augmentation des coûts associés au fait de posséder une embarcation.

C'est sûr, si on parle en heures de bateau, il y a plus d'heures sur le quai que sur le lac. D'ailleurs, cette année on a une année qui est venteuse, il y a beaucoup de vents, c'est associé à la pluie, donc on a les résultats qu'on a , a-t-il dit.

Ventes d’essence en baisse

Moins de bateaux sur les eaux signifie également moins de ventes d'essence pour les marinas. S’il est trop tôt pour dresser un bilan, les chiffres sont en baisse de manière générale. Certaines directions s’inquiètent et espèrent que la tendance soit inversée en juillet et en août pour rattraper le déficit de ventes.

La consommation d'essence est moindre. L'an passé, à même date, on avait vendu 30 000 litres d'essence, là on en a 10 000. Par contre, il faut prendre en considération Mère nature qui n'est pas vraiment de notre côté cette saison. Il n'a pas encore fait beau depuis le début de l'été alors c'est normal que les gens sortent moins, mais j'ai quand même l'impression que les propriétaires de bateau à moteur vont moins vite, vont moins loin et y vont moins souvent , a reconnu le directeur général du Club nautique de Roberval, Gérard Brassard.

Contrairement à la diminution des ventes d'essence, l'augmentation des ventes de bateau n'affectent pas les chiffres d'affaires des marinas puisque les emplacements de quai sont systématiquement réservés par d'autres clients lorsque des places se libèrent.

D'après le reportage de Katya D'Amour