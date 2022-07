Scott Moe réitère l’importance d’investir en santé lors du Conseil de la fédération

Les premiers ministres des provinces et territoires ont profité de la première journée du Conseil de la fédération pour répéter leur demande au fédéral d'augmenter sa contribution de 22 % à 35 % des dépenses en santé . En plus de joindre sa voix à celle de ses homologues, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a aussi profité de l'occasion pour faire valoir la valeur économique de la province au niveau national.

Pour le premier ministre saskatchewanais, les discussions entourant le système de santé soulignent l’importance et la nécessité de la participation du gouvernement fédéral.

C'est plus important que la politique. Il s'agit de garantir un système de soins de santé durable, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les décennies à venir , affirme-t-il.

Lors d'une rencontre avec des regroupements d’infirmières du pays, Scott Moe a tenu à remercier la présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan, Tracy Zambory, pour ses contributions lors des discussions en matière de santé.

J'ai hâte de travailler avec vous pour renforcer notre système de santé provincial, a-t-il écrit sur Twitter.

Vers la relance économique

Scott Moe a aussi profité de l’occasion pour faire valoir le rôle que la Saskatchewan peut jouer pour aider le marché nord-américain à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

Il a notamment pris en exemple le travail fait par la province pour répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement, mise à rude épreuve en raison de la guerre en Ukraine et de l'inflation.

Il a également discuté du développement des industries pétrolière et gazière de la province qui, selon M. Moe, placent la Saskatchewan et le Canada dans une bonne position pour garantir leur sécurité énergétique.

Lors de la journée, Scott Moe et ses homologues ont aussi rencontré les dirigeants des Premières Nations du pays pour aborder leurs différents enjeux.

Ils ont discuté de l'importance du soutien des provinces et des territoires à l'autodétermination des Autochtones dans les domaines de l’environnement et des services à l'enfance et à la famille.

Un échange que le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, et les différents chefs des Premières Nations ont qualifié de très important.

Avec les informations de Kassandra Lebel