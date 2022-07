Des travaux illégaux dans un club naturiste, selon le ministère de l’Environnement

Le 23 juin dernier, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a émis une ordonnance pour l’arrêt de travaux qu'il qualifie d'illégaux au Club naturiste Adam et Ève, dans la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults.

Selon le ministère, le club a procédé à plusieurs interventions en milieu humide, pouvant ainsi entraîner des conséquences importantes sur la faune, la flore et les sols du secteur. Des travaux d’excavation à une cinquantaine d'endroits, l’aménagement d’un chemin de plus de trois kilomètres et l’ajout de terrains de camping dans un milieu humide auraient notamment été exécutés sans autorisation.

L’ordonnance fait suite à une première inspection du MELCC au mois de juillet 2021, à la suite de laquelle le Club naturiste Adam et Ève n’aurait pas appliqué les mesures correctives demandées. De nouveaux travaux auraient même été effectués depuis.

Le maire de la municipalité, Jean-Guy Hébert, se désole de la situation. Le politicien affirme entre autres avoir souvent croisé le propriétaire du club devant les tribunaux dans les deux dernières décennies. C'est une personne qui ne respecte pas les règles. On gagne la majorité du temps, mais ce sont des frais d'avocats , constate-t-il.

« Ça me désole parce que, nous à Sainte-Brigitte, on se conforme. » — Une citation de Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults.

Le propriétaire du club naturiste, Gilles Chantal, avance qu’il dispose de droits acquis, ayant occupé le site avant l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement. Il a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Par la voie de son avocat, il affirme cependant qu'il compte contester les faits qui lui sont reprochés par le ministère.

Avec les informations de Jean-François Dumas