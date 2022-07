La route Klondike Nord rouvre aux automobilistes

La pluie a aidé les pompiers à contenir les incendies, mais pour certaines communautés, l’avis de veille d'évacuation est toujours en vigueur.

Selon Haley Ritchie, une agente d’information pour la gestion des feux de forêt du Yukon, le changement des conditions météorologiques a été salvateur.

Cela signifie moins de fumée, pas de risques de flammes sur le bord de la route, c’est vraiment ce dont il est question.

Elle précise que les automobilistes pourraient toujours avoir à suivre une voiture pilote à certains endroits de la route Klondike Nord, en fonction des conditions. Elle ajoute que les conditions pourraient changer à n'importe quel moment.

Les routes Robert Campbell et Nahanni Range ont également rouvert.

Espérer plus de précipitations

Lundi en début d'après-midi, les autorités ont fait état de plus de 170 feux actifs au territoire pour un total de 232 feux depuis le début de la saison, répartis entre Old Crow Flats et le nord de la frontière britanno-colombienne.

Des douzaines de pompiers de la province sont d’ailleurs présents sur le territoire pour aider les pompiers du Yukon et un camp pouvant accueillir 150 personnes a été mis en place pour les loger.

Un camp de pompiers a été installé par les premiers intervenants sur un aéroport gouvernemental à l'extérieur de Pelly Crossing, au Yukon. Photo : Anna Desmarais / CBC

Des avis de veille d'évacuation sont toujours en vigueur pour le secteur, dont Stewart Crossing, Mayo, Elsa et Keno.

Malgré tout, Haley Ritchie estime que la situation s'est améliorée au cours des derniers jours.

« Comparé à la semaine dernière, nous sommes en bien meilleure position en ce qui concerne les incendies par ici. » — Une citation de Haley Ritchie, agente d’information pour la gestion des feux de forêt du Yukon

Elle ajoute que les autorités espèrent des pluies soutenues pour aider à calmer les incendies, car pour l'instant, il en faudrait peu pour que la situation redevienne dangereusement sèche.

Selon les autorités, la pluie a particulièrement aidé à calmer les feux autour de Watson Lake et de Beaver Creek.

Nouveau brasier au lac Tagish

Parallèlement aux améliorations, un nouveau feu s'étendant sur 1,3 kilomètres carrés a été signalé sur la rive Est du lac Tagish, à Taku Arm. Des équipes yukonnaises et britanno-colombiennes ont travaillé à circonscrire ce feu dimanche et de la fumée était visible près de la région des Lacs du Sud et de la route de l’Alaska.

Une équipe de gestion des incidents de la Colombie-Britannique a également pris en charge la lutte contre les incendies dans certaines régions du centre du Yukon, notamment les incendies de Crystal Lake et de Willow Creek.

Des agents de lutte contre les feux de forêt proches de Watson Lake, dans le sud du Yukon. Photo : Gouvernement du Yukon

André Chalabi, qui coordonne la réponse au feu de Crystal Lake, affirme que l’objectif est de l'empêcher de s'étendre vers le nord, vers la communauté de Stewart Crossing.

Les équipes ont mis en place une ligne de contrôle tout en arrosant le feu avec de l'eau, puis en suivant les flammes pour éteindre les points chauds persistants.

Même si des progrès ont été réalisés, il affirme que cela prendra du temps avant que le feu ne puisse être éteint.

Ce feu est de taille importante. De plus, le terrain et le type de bois sont assez difficiles à contourner. Il ne s'éteindra pas avant l'hiver, ou jusqu'à ce que nous ayons de grosses précipitations.

Avec des informations d'Anna Desmarais.