L’Outaouais parmi les régions du Québec les plus accueillantes pour l’ours noir

Même si elle reste relativement rare, la possibilité de rencontrer un ours noir en Outaouais est plus grande que dans beaucoup d’autres régions au Québec. Selon le biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, André Dumont, leur population atteindrait quelque 15 000 individus.

L'ours noir, en fait, en Outaouais, possède un excellent habitat. On a des forêts riches, des forêts de feuillus nobles avec des glands de chêne, des faines de hêtre. Ça permet à nos populations d'ours d'être assez productives, si on les compare à d'autres populations du Québec ou dans des habitats nordiques , explique M. Dumont, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Depuis huit ans, la province mène un important projet pour répertorier la population d’ours dans quatre régions, soit la Gaspésie, la Mauricie, le Lac-Saint-Jean et l’Outaouais.

On est capables d'estimer qu’en kilomètre d'habitat, donc sur dix kilomètres carrés, il y a environ 3,5 ours noirs en Outaouais. Donc, on pourrait estimer qu'on a une quinzaine de milliers d’ours noirs à la grandeur de l'Outaouais , indique le biologiste.

« L’Outaouais, c'est parmi les plus fortes densités du Québec avec la Mauricie. » — Une citation de André Dumont, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

Cet inventaire doit permettre de mieux évaluer le nombre d’ours, de suivre leurs déplacements, de les localiser, mais aussi de suivre les naissances. Des colliers GPS ont été installés principalement sur des femelles adultes pour y parvenir, ainsi que des micropuces sur les oursons.

Un animal imprévisible

André Drumont rappelle que l’ours est un omnivore dont l’occupation principale – quand il n’hiberne pas – est de se nourrir.

Quand il se réveille au printemps, l’ours rentre en quête alimentaire. Il va d’abord beaucoup s’alimenter de la végétation herbacée , explique le biologiste. Plus tard dans l'été, il va passer à tout ce qui est sucré – bleuets, framboises – et à l'automne, il va continuer son engraissement avec les glands de chênes, les faines des hêtres, les noisettes.

La qualité des forêts en Outaouais suffit normalement à nourrir le plantigrade, mais les événements météorologiques peuvent avoir des répercussions sur son comportement.

L'ours noir peut être attiré dans les zones urbaines par le contenu de nos poubelles (archives). Photo : Radio-Canada / Curt Petrovich

Quand il arrive des événements où la météo n’est pas du côté des ours, comme des gels tardifs qui font qu'il n'y a pas de production de fruits ou de la sécheresse, les ours rentrent un peu en mode panique , souligne André Dumont. Et comme ils sont dotés d'un odorat qu'on n'est même pas capable d'imaginer, ils vont souvent plus proche des gens chercher de la nourriture que les humains vont avoir laissée traîner.

« Il faut voir un ours comme un gros nez sur deux pattes. » — Une citation de André Dumont, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

Les terres agricoles peuvent aussi avoir leur faveur. Il est donc possible de tomber nez à nez avec un ours et dans ce cas-là, le biologique y va de plusieurs conseils.

Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un ours qui est pareil. La grande majorité a excessivement peur de nous, mais ça demeure une bête excessivement puissante et un animal sauvage , rappelle M. Dumont. On considère chaque ours comme un danger potentiel, d'autant plus si c'est une femelle avec des oursons – ce qu'on voit quand même très peu souvent – mais ça arrive.