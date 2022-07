Les Pays-Bas s’excusent pour leur rôle dans le massacre de Srebrenica en 1995

C'est la première fois que le gouvernement néerlandais présente publiquement des excuses aux parents des victimes.

Les Casques bleus néerlandais, peu armés et peu nombreux, n'avaient pu empêcher les forces serbes de Bosnie d'envahir la zone de sécurité décrétée par les Nations unies à la fin des années 1990.

En juillet 1995, hommes et garçons ont été séparés des femmes et emmenés à des endroits où ils ont été exécutés.

Les corps ont été jetés dans des fosses communes.

« Une seule partie est à condamner pour cet horrible génocide : l'armée serbe de Bosnie. Mais laissez-moi être claire. La communauté internationale n'a pas réussi à offrir une protection adéquate à la population de Srebrenica et, en tant que membre de cette communauté, le gouvernement néerlandais partage la responsabilité de la situation qui a conduit à cet échec. Et pour cela, nous présentons nos plus profondes excuses. »