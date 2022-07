Fiabilité du transport aérien aux Îles-de-la-Madeleine : les soins de santé écopent

Le manque de fiabilité dans l'horaire des vols entre les grands centres et les Îles-de-la-Madeleine entraîne de l'insécurité pour l'accès à certains soins de santé sur l’archipel selon le député de l'endroit, Joël Arseneau.

Selon lui, de plus en plus de médecins spécialistes qui se rendent aux Îles-de-la-Madeleine mensuellement pour prêter main forte songent à arrêter de se rendre sur l’archipel puisque les vols à destination et en provenance des Îles sont souvent annulés ou reportés pour diverses raisons. Ces changements de dernières minutes posent problème aux médecins qui ont un horaire serré.

Beaucoup de travailleurs de la santé doivent prendre l’avion dans un système qui est actuellement complètement congestionné, avec les résultats qu’on connaît, et qui sont désastreux pour les gens qui ont besoin de traitement , a affirmé Joël Arseneau lors de son passage à l’émission Bon Pied Bonne Heure! lundi matin.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, est porte-parole en matière de santé, notamment, pour le Parti québécois. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le député critique également le programme de billets subventionné à 500 $ qui, à son avis, ne fait qu’envenimer la situation.

« Ce dont on avait besoin, c’était d’élargir l’offre, pas de stimuler la demande. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Actuellement, les vols sont congestionnés en grande partie en raison de l’achalandage touristique qui est exacerbé par le programme qu’a mis en place le gouvernement , affirme le député. Ça nous enlève surtout la marche de manœuvre dont on avait besoin justement pour des déplacements de dernière minute compte tenu de notre insularité.

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet, reconnaît que le CISSS , situé dans une région éloignée et isolée, dépend beaucoup des médecins spécialistes visiteurs qui évitent aux patients d’avoir à se déplacer pour des services spécialisés qui ne sont pas disponibles aux Îles.

Elle ajoute que les services d’urgence sont disponibles en tout temps aux Îles-de-la-Madeleine .

« Il n’y a pas d’enjeu pour les services urgents. » — Une citation de Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles

La présidente-directrice du CISSS des Îles, Sophie Doucet Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Tous les patients ont accès aux services requis en urgence. Si un patient requiert un service urgent qui n’est pas offert aux Îles, il sera rapidement transféré, habituellement à Québec , assure la présidente-directrice générale dans un courriel.

Mme Doucet ajoute que les médecins spécialistes qui sont de passage aux Îles viennent faire des consultations en externe, donc non urgentes . Elle affirme que les conséquences d’un retard ou d’une annulation de vol sont des reports de rendez-vous et que relativement peu de patients sont affectés .

En mode solution

La rencontre entre le député et le CISSS des Îles qui a eu lieu lundi matin à ce sujet, a permis de discuter de solutions possibles.

Deux options sont sur la table pour corriger la situation selon le député. La première serait de dégager un espace prioritaire sur les vols commerciaux. La deuxième serait d’envisager la mise en œuvre d’un service parallèle de vols nolisés dédiés aux besoins en matière de santé.

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles dit être en discussion avec la compagnie aérienne Pascan, la seule compagnie qui dessert l’archipel à l’année depuis le mois de janvier dernier, afin de cibler les problèmes et de déterminer les pistes de solution.

Le CISSS des Îles détient déjà une entente pour le transport de ses usagers avec la compagnie aérienne Pascan. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des pistes de solution ont été identifiées par la compagnie Pascan, et déjà, l’indice de fiabilité des vols est en hausse depuis les derniers mois. Nous espérons que la situation continuera de s’améliorer au cours des prochains mois , explique Mme Doucet.

Trois rencontres ont eu lieu depuis janvier entre Pascan et le CISSS des Îles. Une autre est prévue au mois de septembre, selon Mme Doucet.

Selon le député Joël Arseneau, le CISSS procédera à une évaluation des besoins, notamment au niveau des coûts et des pistes de financement, pour ensuite étudier les scénarios envisageables.