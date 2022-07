La championne olympique de patinage de vitesse Cindy Klassen célébrée à Winnipeg

Cette initiative de l'Allée des célébrités canadiennes permet aux intronisés de célébrer doublement cette réussite avec une cérémonie dans leur ville natale et l'installation d'une réplique de l'étoile torontoise.

L'étoile winnipégoise de Mme Klassen sera installée au Centre récréatif Gateway, dans le nord-est de la ville.

L'ancienne athlète, accompagnée par sa fille de 2 ans, était très émue au moment de monter sur la scène. Elle s'est dite fière d'être Winnipégoise et d'être honorée dans sa ville natale.

Merci Winnipeg! Je suis tellement fière d'être originaire d'ici. C'est une ville et une province où vivent des gens exceptionnels , a déclaré Cindy Klassen pendant son allocution. Je sais que cela tient en grande partie au sentiment d'appartenance à la communauté, à l'encouragement et au soutien que ressentent tous ceux qui ont passé un peu de temps ici.

« Ça a été un honneur de compétitionner à travers le monde. C'était tellement plaisant! » — Une citation de Cindy Klassen, championne olympique en patinage de vitesse longue piste

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, s'est quant à lui souvenu de l'excitation qui l'habitait lorsqu'il regardait les Jeux olympiques de Turin, en 2006. Cindy Klassen y avait alors remporté cinq médailles, faisant d'elle l'athlète la plus récompensée lors de ces Jeux.

Il n'y a aucun doute qu'il y avait une fierté supplémentaire en regardant une Winnipégoise réussir aussi bien sur la scène mondiale. Je sais que les Winnipégois ont ressenti cette fierté eux aussi. [Cindy Klassen] aura toujours une place très spéciale dans le cœur des Winnipégois , a-t-il lancé.

Au cours de sa carrière, Cindy Klassen a été sacrée quatre fois championne du monde. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Cindy Klassen, qui a commencé comme joueuse de hockey, espère que son étoile pourra inspirer les athlètes de demain.

« J'espère que tous ceux qui croiseront cette étoile, en particulier la jeune génération, apprendront qu'une fille ordinaire des Prairies, originaire de Winnipeg, est parvenue à atteindre son rêve olympique. » — Une citation de Cindy Klassen, championne olympique en patinage de vitesse longue piste

Or, ce succès pour les jeunes, l'ex-athlète ne le souhaite pas uniquement dans le monde sportif.

« S'ils rêvent grand et croient en eux, que ce soit dans le sport, la musique, l'éducation ou tout autre domaine qui les passionne, on ne sait pas où leurs rêves pourront les mener. » — Une citation de Cindy Klassen, championne olympique en patinage de vitesse longue piste

De l'argent pour des organismes à but non lucratif

En plus de cette étoile, l'Allée des célébrités canadiennes a remis 10 000 $ à Cindy Klassen afin qu'elle le remette à des organismes de son choix.

Elle a choisi d'offrir cette bourse à la section manitobaine du Comité central mennonite ainsi qu'à l'organisme albertain Airdrie Pregnancy Care Centre. Le premier offre de l'aide humanitaire aux pays sous-développés tandis que le second offre du soutien aux femmes enceintes.

Au cours des Jeux olympiques de 2006, celle qui vit maintenant à Calgary a remporté l'or au 1500 mètres, l'argent au 1000 mètres et à la poursuite en équipe et le bronze sur les distances de 5000 mètres et 3000 mètres.

Aux Jeux olympiques de 2002, à Salt Lake City, elle avait remporté le bronze au 5000 mètres.

Au cours de sa carrière, elle a aussi été sacrée quatre fois championne du monde.