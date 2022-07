Décès de l’athlète d’épreuves d’endurance Gerry Fassett

Un texte de Bruno Savard

Son état de santé s’était détérioré rapidement au cours des derniers jours. Sa conjointe et ses trois fils ont quand même pu l’accompagner lors de ses derniers moments.

Gerry Fassett était une force de la nature. Il a cumulé des dizaines d'épreuves de longue distance en ski, en triathlon et en course à pied.

En 2013, il a réussi à compléter un triple Anvil, soit 11,6 kilomètres de natation, 540 kilomètres de vélo et 126 kilomètres de course à pied sans interruption.

Au cours de sa carrière dans le secteur de l'enseignement à Lévis, il a créé de nombreuses épreuves participatives pour les jeunes qui existent toujours.

Ses implications sportives l’ont amené à supporter de nombreuses causes caritatives comme la prévention du suicide, la Fondation de la sclérose en plaques et Héma Québec. D’ailleurs, Gerry Fassett a fait au-delà de 175 dons de sang au cours de sa vie.

Communauté sportive ébranlée

La communauté du triathlon est particulièrement ébranlée par l'annonce du décès de Gerry Fassett. La maladie a été foudroyante. Il y a un peu plus d'un an, en février 2021, il a complété le marathon canadien de ski, une épreuve de 100 kilomètres en solo et en autonomie totale.

Il disait à ce moment se sentir dans une forme resplendissante. Un peu plus de six mois plus tard, le diagnostic frappait.

Il a été actif jusqu’à ce que la maladie l’en empêche. Au cours des dernières années, il fut instructeur de ski au Centre de plein air de Lévis, où il initiait les nouveaux arrivants aux plaisirs des sports d’hiver.

Le directeur du centre Michel Gagné compte parmi les plus proches amis de Gerry : Il était fondamentalement un grand éducateur. Il voulait continuellement aider les autres. J’ai tellement appris de lui.

Nager pour Gerry

Avec un autre ami de longue date, le nageur Pierre Létourneau, Michel Gagné va réunir les nombreux amis de Gerry Fassett pour une sortie hommage de natation, le 23 juillet. Le même jour, la Kingdom Swim de Newport, au Vermont, rendra hommage à Gerry Fassett, l’un de ses plus fidèles collaborateurs.

Pour ses amis et les centaines de personnes qui l'ont côtoyé, il demeure un exemple de ténacité et de bonté.