Des organismes de charité peinent à aider les plus démunis à cause de l’inflation

Les organismes de bienfaisance canadiens font face à des pressions financières sans précédent. Et alors que l'inflation fait augmenter leurs dépenses, la demande pour les services qu'ils offrent est de plus en plus importante.

À l'instar de nombreux organismes à travers le pays, les demandes adressées à l'organisme Brown Bagging for Calgary's Kids, qui vient en aide aux enfants en milieu scolaire et durant les camps de vacances, n'ont jamais été aussi nombreuses.

Au cours de la dernière année scolaire, le nombre d'enfants ayant besoin de nourriture a grimpé de près de 20 % entre septembre et juin, pour atteindre environ 5400 chaque jour.

Nous savons que les prix de l'essence, des services publics, de la nourriture, du logement, tous ces éléments sont en hausse, et cela crée beaucoup de pression sur les familles , affirme la directrice générale, Bethany Ross.

Environ 5400 enfants ont besoin de nourriture chaque jour, selon l'association Brown Bagging for Calgary's Kids. Une augmentation de près de 20 % entre septembre et juin de la dernière année scolaire. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Cette hausse des prix a également des répercussions sur leur budget. Brown Bagging for Calgary's Kids fait face à des dépenses annuelles de plus de 1 million de dollars pour fournir des repas nutritifs aux enfants.

Même au prix de gros, l'organisme affirme que les prix de nombreux produits ont grimpé en flèche, comme celui du céleri, qui a augmenté de 114 %, des carottes, de 29 %, et de la dinde, de 12 %.

Les enfants ont besoin de fruits et de légumes, de protéines et de céréales complètes. Nos coûts ont augmenté pour tous ces produits. Mais nous nous sommes quand même engagés à continuer de fournir des repas nutritifs [aux enfants] , explique Bethany Ross.

CanadaHelps, une plateforme spécialisée en collecte de fonds caritatifs en ligne, a recueilli environ 450 millions de dollars en 2021, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente, et c'est la première fois en 22 ans que les dons à l'organisation ont diminué par rapport à l'année précédente.

Les Canadiens ont toujours été très généreux, mais c'est vraiment une période sans précédent , déclare Shannon Craig, directeur du marketing à CanadaHelps.

Un groupe d'ouvriers raccordent des conduites d'eau en Ouganda dans le cadre d'un projet administré par Acts for Water, une organisation caritative de Vancouver. L'organisation retarde certains travaux en Afrique en raison des pressions inflationnistes et de la frilosité des donateurs. Photo : Acts for Water

Une période sans précédent

Combiné à une diminution du volume des dons, les craintes d'une récession économique forcent même certaines de ces associations à but non lucratif à réduire leurs services.

Depuis plus de trois décennies, Acts for Water, un organisme sans but lucratif de Vancouver, fournit de l'eau potable aux populations en Ouganda. L'organisme devait construire son 25e système de distribution d'eau en septembre, mais ce projet est désormais suspendu en raison de l'augmentation des coûts de réalisation et de l'incertitude des dons.

Aujourd'hui, j'ai reçu un appel durant lequel notre deuxième donateur en important nous annonçait qu’il suspendait ses dons, explique le directeur général d’Acts for Water, Jeff Golby. Nous commençons à ressentir une certaine frilosité de la part des donateurs mensuels.

En Ouganda, le coût des tuyaux en fer a augmenté de 25 %, celui du diesel, de 70 % et celui du ciment, de 37 %, indique Jeff Golby.

« Ce que l'avenir nous réserve est vraiment déterminé par la gravité de l'inflation et du potentiel de récession. L'automne déterminera à combien de personnes nous pourrons fournir de l'eau. » — Une citation de Jeff Golby, directeur général d’Acts for Water

Un bénévole d'Habitat pour l'humanité travaille à l'isolation d'une maison dans le nord-ouest de Calgary. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx

La section du sud de l'Alberta d'Habitat pour l'humanité a dû faire face à des augmentations rapides du coût des matériaux de construction au cours des dernières années.

Malgré les difficultés financières, l'organisme essaie de maintenir ses projets pour répondre à une forte demande de familles à la recherche d'un logement abordable.

Il y a des personnes coincées dans un cercle vicieux où le loyer augmente continuellement. Il est encore plus difficile qu'avant d'accéder à leur première maison , croit Jody Moseley, un porte-parole de l'organisation.

Avec les informations de Kyle Bakx.