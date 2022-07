Plus de 100 professionnels de la santé contestent le rejet de l’accès à la psilocybine

Santé Canada n'a pas immédiatement réagi à leur demande pour une révision judiciaire.

La thérapie à laquelle ces professionnels de santé souhaitent avoir accès implique l'ingestion de substances qui altèrent la conscience comme la psilocybine, un ingrédient actif des champignons magiques, dans un cadre clinique faisant partie d'une psychothérapie plus traditionnelle. D’autres substances pourraient inclure la kétamine, le LSD ou la MDMA, l'ingrédient actif de l’ecstasy.

En janvier, la loi a été modifiée pour qu’un médecin puisse demander une exemption pour un patient, mais depuis des professionnels de la santé disent faire face à de nombreux refus, notamment concernant la formation.

Des témoignages de patients sont inclus dans la demande de révision judiciaire faite au nom de professionnels de la santé à travers le pays, y compris des médecins, psychologues, conseillers cliniques, travailleurs sociaux et infirmières.

Parmi ces témoignages, Shannon McKenney raconte avoir souffert d’une migraine sévère pendant 1500 jours consécutifs. J'ai du mal à dormir et j'ai du mal à rester endormie , explique la musicienne originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, lors d’une entrevue téléphonique qu’elle a faite avec un mal de tête persistant.

« En avril 2011, mon appendice s'est également rompu, et cela a changé ma vie. J'ai survécu à une septicémie quatre fois. [...] Je vivais ma vie avec des tonnes d'énergie et maintenant je suis comme un vieux téléphone portable qui ne fonctionne pas tout à fait correctement et qui ne se charge pas correctement. »