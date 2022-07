L’été bien garni de Mia Kelly

Entre la Fête du Canada et un premier album à venir en août jumelé à une tournée en Ontario et au Québec, la Gatinoise Mia Kelly a le vent dans les voiles.

Après être montée sur scène le 1er juillet à la Place des festivals Zibi, l'auteure-compositrice-interprète sera en prestation au Bluesfest mercredi, en première partie de la chanteuse américaine Nikki Hill, au théâtre Barney-Danson du Musée canadien de la guerre.

Au total, 11 dates figurent à son calendrier cet été, principalement dans la région.

« Ça fait du bien de savoir que la communauté dans laquelle je travaille depuis six ans, à faire des spectacles, m’encourage. Ça me pousse encore plus dans la musique. » — Une citation de Mia Kelly, auteure-compositrice-interprète de Gatineau

La Gatinoise Mia Kelly est en tournée cet été en Ontario et au Québec. Photo : Shirah Brennan

« C’est un spectacle intime et honnête. J’essaie de raconter des histoires et de donner du contexte, en restant moi-même », ajoute l’artiste de 19 ans.

Cet automne, Mia Kelly assurera la première partie de l’artiste australien Daniel Champagne. Cette tournée la mènera de l’Ontario aux provinces de l’Atlantique.

C’est une grosse étape, mais j’ai vraiment hâte de découvrir tout plein de scènes à travers le Canada et [rencontrer] de nouveaux publics, qui pourront découvrir ce que je fais , souligne la Gatinoise.

Un premier album en août

Entre-temps, son premier opus, intitulé Garden Through the War, sera lancé à la fin du mois d’août et comprendra sept chansons, en français et en anglais. Certains textes sont écrits depuis 2019.

Écrire, c’est une forme de thérapie. C’est ma façon de communiquer mes émotions. Autant c’est vulnérable, autant je peux me cacher dans ma musique , fait valoir Mia Kelly.

Le premier album de Mia Kelly, intitulé «Garden Through the War» comprendra sept chansons, en français et en anglais. Photo : Shirah Brennan

À travers une musique folk aux influences blues, rock, grunge, mais avec un peu de douceur , dit-elle, ses textes abordent, entre autres, le sujet de la santé mentale.

Quand on passe à travers quelque chose de difficile, ça prend beaucoup de force pour s’en sortir. Ça peut être difficile en partant, mais il y a beaucoup d’espoir , renchérit la musicienne.

Sa chanson kitchissippi – mot algonquin désignant la rivière des Outaouais – rend hommage à ce cours d’eau, qui l’a beaucoup aidée à traverser certaines épreuves.

« J’habite juste en face de la rivière. C’est vraiment un endroit qui m’amène tellement de [ré]confort. Pendant la pandémie, j’ai eu un coup à ma santé mentale, et j’ai appris à faire du surf de rivière. J’y restais pendant des heures et des heures. » — Une citation de Mia Kelly, auteure-compositrice-interprète de Gatineau

Pour cette dernière, il est important que sa musique soit empreinte d’une grande authenticité. Mon identité d’artiste est similaire à mon identité personnelle. Je ne suis pas capable d’avoir un masque , mentionne-t-elle.

Garden Through the War sera disponible dès le 26 août. Quant au lancement d’album, il aura lieu le 31 août à la salle Odyssée.

Avec les informations de Christelle D’Amours