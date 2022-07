L’absence de fonctionnaires au centre-ville compromet les affaires des salles de sport

Plusieurs fois par semaine, ils sont une dizaine de fonctionnaires fédéraux à se retrouver au parc Sainte-Thérèse, à Gatineau, pour s’entraîner en groupe.

L'initiative a vu le jour lorsque les restrictions sanitaires ont contraint les employés à s’adonner au télétravail, en mars 2020.

Les employés fédéraux qui avaient pour habitude d’utiliser les salles de sport du centre-ville lors de leur pause, par exemple, ou de se rendre au travail à vélo ou à pied, ont bien vite vu leur routine basculer.

Quand la pandémie a commencé, nous avons vraiment ressenti le manque d'activité physique , raconte la fonctionnaire Karen Raeh.

Un groupe de voisins s'entraînent ensemble dans un parc à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Pour pallier le manque d’exercice, elle s’est jointe à ses voisins pour s’entraîner dans un parc à proximité de leur domicile. C'est devenu une alternative très agréable , explique-t-elle. C'est inspirant d'être dehors par de si belles journées.

Avant que ne frappe la crise sanitaire, Mme Raeh avait pour habitude de se rendre à son lieu de travail en bicyclette, puis d’aller s’entraîner à la salle de sport durant sa pause. C’était aussi le cas d’une de ses voisines, Gabriela Jamedd.

Tout s’est arrêté du jour au lendemain , se rappelle-t-elle. Je me sentais un peu isolée, j’avais besoin de voir des amis, de faire de l'exercice.

« C’est bon pour la santé mentale, en plus de l’être pour la santé physique. » — Une citation de Gabriela Jamedd, fonctionnaire fédérale

Le fonctionnaire Patrick Darvasi est du même avis.

Je trouve que c’est très motivant de faire de l’exercice avec des amis , partage-t-il. C’est aussi plus facile à gérer [que d’aller dans une salle de sport] parce qu'on est juste à côté de la maison.

Les fonctionnaires participants se rencontrent les lundis, mercredis et vendredis au parc Sainte-Thérèse, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les participants aux séances d’exercice sont unanimes : s’ils devaient recommencer à travailler en présentiel à temps plein, ils préféreraient quand même leur entraînement de groupe aux cours offerts par les salles de sport traditionnelles.

Il y a des alternatives qui sont présentement plus attirantes pour moi que de retourner dans un gym , affirme la fonctionnaire Lise-Anne Melançon.

À son avis, le plein air et la complicité entre les voisins sont sans pareil. J’ai toujours aimé l’exercice en groupe, alors je vais tenter de maintenir ça , soutient-elle.

Pas viable pour les salles de sport à long terme

Mais cet engouement pour l’exercice à domicile ou en extérieur n’est pas sans conséquence sur les salles de sport.

À Ottawa, Katelyn Runions, gestionnaire et instructrice au Sparks Street Fitness, reconnaît que l’absence des travailleurs dans les bureaux pèse lourd.

Depuis la fin des restrictions sanitaires, les choses ont repris tranquillement, mais nous n’avons pas encore retrouvé le même nombre de membres que nous avions avant la COVID, il y a trois ans. Mais cela progresse un peu, ces derniers temps, avec le retour de certains travailleurs dans le centre-ville.

Katelyn Runions, gestionnaire et instructrice Sparks Street Fitness Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Toutefois, le retour progressif dans les bureaux, seulement quelques jours par semaine, n’est pas suffisant pour une reprise marquante de l’activité. Alors, son entreprise tente de s’adapter, raconte-t-elle.

C’est sûr que pour ceux et celles qui ne reviennent que deux fois par semaine au bureau, ce n’est pas toujours suffisant pour prendre un abonnement au gym. On vend donc des forfaits.

Mme Runions regarde toutefois avec un mélange de crainte et d’impatience en direction du mois de septembre.

Normalement, c’est là qu’on voit les gens s’inscrire en plus grand nombre, car ils reprennent leur routine. On l’espère en tout cas.

« On attend de voir ce qui va se passer en septembre. [...] Si on ne voit pas de changement, on va devoir s’adapter à cette nouvelle réalité. » — Une citation de Katelyn Runions, gestionnaire et instructrice au Sparks Street Fitness

Sans un meilleur achalandage, l’avenir s’annonce plutôt difficile, confie-t-elle.

Soyons honnêtes, nous ne serons pas capables de survivre comme ça, à long terme. Avant la COVID, cela fonctionnait très bien [à l’époque, il s’agissait d’une franchise Greco]. Nous étions un des emplacements les plus achalandés. Depuis [la COVID], du fait que beaucoup de nos membres venaient de l’extérieur de la ville et se rendaient au centre-ville pour le travail, nous ne les avons pas vus revenir. J’en ai contacté plusieurs et ils me disent que même s’ils aimeraient revenir, il n’y a aucune raison pour eux de le faire. Il n’y pas de stationnement sur la rue Sparks, conduire dans le centre-ville est difficile…

En attendant le mois de septembre, Mme Runions tente de faire valoir les avantages de fréquenter une salle de sport, au lieu de s’entraîner, chez soi, seul ou en groupe.

La variété des cours et de l’équipement, l’expérience et les qualifications des instructeurs, tout comme leurs capacités à pousser les membres à dépasser leurs limites sont autant d’arguments qui plaident en faveur d’un retour dans sa salle, énumère-t-elle.

Reste à savoir si cela saura convaincre ses anciens membres et d’éventuelles nouvelles recrues.

Avec les informations de Christian Milette