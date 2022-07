Une série sur la mode à Montréal animée par Jean-Claude Poitras

Celui qui fête ses 50 ans de carrière cette année a dévoilé ce nouveau projet dans une vidéo publiée il y a quelques jours sur la page Facebook de MAtv Montréal.

Nous sommes en plein tournage d’une série formidable racontant la belle et grande histoire de la mode montréalaise sur six décennies , a-t-il expliqué.

Chacun des six épisodes portera sur une décennie. Elle débutera avec les années 1950 pour s’achever avec les années 2000. Des entrevues avec des créateurs ainsi que des créatrices, mais aussi avec des mannequins, des photographes et des personnes ayant vendu des vêtements pendant ces décennies nourriront la série.

J’ouvre chaque épisode et je résume la décennie, a précisé Jean-Claude Poitras, en entrevue avec Radio-Canada. J’ai un rôle de conteur et de passeur.

Le livre Quand la vie défile comme inspiration

Cette série documentaire sera basée sur Quand la vie défile, le livre sur l’histoire de la mode au Québec que Jean-Claude Poitras a fait paraître à l’automne 2018.

Quand on m’a approché [pour cette série], on m’a dit que mon livre avait beaucoup plu et qu’il avait inspiré l’émission [...] pour démontrer à quel point la mode est un fabuleux miroir de la société.

Ce livre était un devoir de mémoire pour moi, car on avait tellement une belle histoire, si riche, mais trop méconnue , a-t-il ajouté.

Tournée au Fairmont Le Reine Elizabeth

La série documentaire est tournée dans la suite de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth Métiers d’arts signée Jean-Claude Poitras imaginée l’an dernier, à l’occasion du 65e Salon des métiers d’art du Québec.

Le créateur a habillé cette suite avec des objets créés par des artisans et des artisanes d’ici, comme des meubles, des vases, des luminaires, des coussins…

Travail du bois, du verre, du textile ou du cuir… Je me suis fait un devoir de dire qu’il faut protéger notre magnifique savoir-faire , a souligné Jean-Claude Poitras.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.