Début des travaux sur le parc Aylmer-Whittom

Selon certains citoyens, il est désolant de voir aller les maisonnettes. Je viens ici depuis que j’ai trois ans et elles ont toujours fait partie de ma vie , raconte Stacy Pike, une résidente de Port-Cartier.

Pour Sara-Jane D’Amours, si leur disparition provoque un petit pincement au cœur , elle constitue aussi un soulagement.

Les maisonnettes étaient construites sur des terrains humides et l’humidité a fait son œuvre, c’est-à-dire de détériorer les fondations des petites maisons , confirme le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. On est obligé de les détruire complètement.

Les travaux de revitalisation ont pour but de rendre le parc Aylmer-Whittom accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, la Ville de Sept-Îles a fait appel à des spécialistes pour revoir la configuration du parc, selon M. Gwilliam.

« On va venir ôter des escaliers autant que possible, on va venir aplanir certaines surfaces, on va changer les sentiers aussi et refaire les entrées. »