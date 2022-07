Heureuse cohabitation pour une famille ukrainienne à Saguenay

Karine Gravel et sa famille ont décidé au printemps d'ouvrir les portes de leur demeure afin de venir en aide à ces réfugiés qui cherchaient un endroit pour commencer une nouvelle vie au Canada et ainsi fuir la guerre qui sévit actuellement dans leur pays.

La mère de famille souhaitait apporter un peu de douceur dans la vie de ces gens qui doivent recommencer à zéro dans un pays dont la langue est bien différente de la leur. Elle ne pouvait rester les bras croisés en voyant les images de la guerre.

« Nous avons une maison, nous sommes au Canada, on est tellement choyés. [Avec mon conjoint on s’est demandé] est-ce qu'on peut faire un peu d’espace dans notre petite maison pour venir en aide à quelqu’un ? Alors on s’est mis dans l’action et on a eu l’idée d'accueillir une famille. »