Près de 30 ménages toujours sans logement à Sherbrooke

Ce sont 27 ménages qui sont toujours hébergés d’urgence sans avoir trouvé de bail.

Il y a beaucoup plus de travailleurs actuellement qui sont en difficulté que par les années passées [...] Entre autres, les étudiants ne réussissent pas à aménager un endroit, on n’a pas de place pour les réfugiés , déplore le porte-parole de l’Association des locataires de Sherbrooke Mario Mercier.

À l'occasion d'un dîner devant le lac des Nations, des locataires ont pu partager leur expérience. La mère d'un bébé de neuf mois, qui a passé les dernières semaines dans un logement temporaire payé par la Ville et qui a préféré rester anonyme, témoigne de la difficulté à trouver un toit.

On était dans un 3 ½. Là, on cherche un 4 ½, mais c’est 1200 $, 1300 $, 1400 $, et parfois, rien d’inclus. Comme toute famille, on veut avoir un toit sur nos enfants, donc c’est un stress qui s’ajoute de plus , constate-t-elle.

Il y a cependant de l'espoir pour certains locataires. François Lambert était dans la même situation à pareille date l'an dernier. Après avoir passé près de deux mois à l'hôtel, il a trouvé un logis.

On le sait, le taux d’inoccupation de Sherbrooke est vraiment à des records historiques. C’est vraiment important de manifester notre encouragement à ces gens-là , souligne-t-il aujourd’hui .

L'Association des locataires poursuit d’ailleurs ses appels pour trouver des logements, ce qui n’est pas facile alors que le taux d’inoccupation de Sherbrooke se situe sous la barre du 1 %. Même si le nombre de ménages à la rue est plus bas qu'à pareille date l'an dernier, la crise est loin d'être terminée, croit Mario Mercier. Certaines personnes pourraient même avoir à déménager ailleurs, selon lui.

J’ai une personne qui était ici, elle avait 500 $ pour trouver un logement. Tu ne trouves pas grand-chose à 500 $. Elle est partie vers Sept-Îles , souligne-t-il.

Avec les informations de Marion Bérubé