Élan de solidarité pour soutenir la famille du petit garçon décédé à Barraute

Une campagne de sociofinancement GoFundMe a été mise sur pied afin de réduire au minimum le stress financier vécu par la famille de l'enfant de 5 ans dans cette épreuve.

Élise Therrien, une amie de la famille, fait partie de ceux qui ont organisé la campagne.

« La question, c’est : ''Qu’est-ce qu’on peut vraiment faire pour aider une famille qui vit une tragédie comme ça?'' On voudrait prendre une partie de sa douleur, prendre sa peine, mais c’est impossible. Ce qu’on peut faire pour se rendre utile, c’est essayer de soutenir ses membres moralement, et si on peut en plus les aider financièrement pour soulager le stress des prochaines semaines, des prochains mois, on leur aura apporté quelque chose pour la suite, qui sera difficile », estime-t-elle.

En plus d’aider la famille à organiser les cérémonies funéraires, les fonds amassés ont pour objectif de permettre aux parents de prendre le temps nécessaire pour se remettre sur pied avant de retourner à leurs activités habituelles.

« On veut qu’ils prennent le temps de se reconstruire, que ce soit entre amis, avec leur famille ou leur autre beau garçon, le grand frère. Avoir un congé de quelques semaines de la part de l’employeur, c’est bien, mais on ne sait pas combien de temps il faudra pour qu’ils retournent à une vie normale, même si, évidemment, ce ne sera plus jamais pareil. On souhaite que le stress financier leur soit épargné le plus longtemps possible. » — Une citation de Élise Therrien, une des organisatrices de la campagne

Les gens qui souhaitent soutenir la famille peuvent faire un don sur le site de GoFundMe  (Nouvelle fenêtre) .