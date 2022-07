Un projet immobilier de 11 M$ pour remplacer l’ancienne Auberge nature Cépal

Les promoteurs Claveau et fils et Constructec ont obtenu l'autorisation de la Ville de Saguenay pour aller de l'avant avec leur projet immobilier de 28 condos avec ou sans garage, évalué à 11 millions de dollars. Le site se trouve sur la rue Saint-Dominique.

La démolition des bâtiments a démarré lundi matin. La construction des nouveaux immeubles débutera au printemps prochain.

La Ville a acheté une partie du terrain afin d'y aménager une piste cyclable et de conserver un accès à la rivière aux Sables pour les citoyens, notamment pour les compétitions de kayak, très populaires dans ce secteur.

On avait certaines plaintes, oui, mais à partir de maintenant, on retombe du bon côté alors que la construction va démarrer. On va avoir un site revitalisé qui va retrouver son lustre d’antan. Des évaluations se rapportant à l’acquisition de terrain ont été faites dans les derniers mois et dans les dernières semaines. Ce qui a retardé un peu le projet, c’est le choix du promoteur et la démarche pour savoir ce qu’il voulait faire , a mentionné le conseiller municipal du district no 1, Jimmy Bouchard.

Le conseiller municipal Jimmy Bouchard et l'entrepreneur Mathieu Thibeault ont discuté du chantier. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les négociations ont duré plusieurs mois avant qu’une entente soit conclue entre les deux promoteurs.

D'après des informations de Laurie Gobeil