Des travailleurs étrangers temporaires à l’arrêt en attendant des permis en retard

Il n’y a que les passeports qui sont délivrés en retard par les temps qui courent :l’obtention de certains permis de travail temporaire prend aussi plus de temps qu’à l’habitude. Cette situation donne du fil à retordre aux transformateurs de homard des Maritimes.

Depuis plusieurs années, bon nombre de transformateurs de fruits de mer de la région font appel à des travailleurs étrangers temporaires. Ces employés viennent notamment du Mexique, de la Jamaïque et des Philippines.

Au cours des derniers mois, les délais de traitement de certaines demandes de renouvellement de permis de travail ont été beaucoup plus longs qu’à l’habitude. Il s’agit plus précisément des demandes effectuées pour les travailleurs qui restent au Canada entre les saisons de pêche, selon Nat Richard, directeur général de l'Association des transformateurs de homard des Maritimes.

Ce qu’on me dit, c’est que dans une année normale, c’est deux ou trois mois. Mais là, j’ai entendu de plusieurs usines où on faisait face à des délais de six mois , affirme-t-il.

Un problème qui tombe mal

Selon Nat Richard, certaines usines de transformation du homard de la région n’ont pas été touchées, mais d’autres ont dû se priver de travailleurs – qui étaient déjà au Canada et prêts à travailler – pendant la saison de pêche printanière.

Nat Richard sur un quai au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

J’ai parlé à une usine ce matin qui attend toujours un groupe d’employés. Les applications ont été faites au mois de janvier, au mois de février et c’est toujours pas réglé. C’est évident qu’il y a des problèmes. (...) Je connais le cas d’une usine où il y a 25 employés qui ont effectivement manqué le printemps , dit-il.

Nat Richard précise toutefois que la situation n’est pas catastrophique. Parce que seule une faible proportion des travailleurs étrangers temporaires ont été touchés.

Mais ces retards surviennent alors que cette industrie est frappée de plein fouet par une pénurie de main-d'œuvre.

C’est sûr que quand on a des délais comme ceux-là, ça n’aide pas. On est une industrie qui est en sous-capacité chronique d’un point de vue de main-d'œuvre. Quand une usine perd 10, 12, 25 employés parce qu’il y a des dysfonctionnements dans la bureaucratie, c’est difficile à accepter , dit-il.

Un drame pour les travailleurs étrangers touchés

Au-delà de l’impact sur l’industrie et sur les usines, Nat Richard affirme que ces retards ont un impact sur les travailleurs qui se trouvent en sol canadien. Parce que certains d’entre eux ont manqué une saison de pêche en raison des retards.

C’est un drame pour eux autres. Si leur permis de travail de l’an dernier est échu, ils n’ont pas accès à l’assurance-emploi, ils n’ont pas de revenus. Ils veulent travailler, les employeurs ont besoin de ces gens-là. C’est inacceptable, je crois, que l’on connaisse ces délais comme ceux-là , explique Nat Richard.

Des travailleurs étrangers temporaires dans une usine de transformation (archives). Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

Il dit ne pas comprendre ce qui explique ces retards et souhaite que le gouvernement fédéral fasse la lumière là-dessus rapidement.

Ce sera au gouvernement fédéral de faire un bilan de la situation, voir où sont les problèmes exactement. Mais on souhaite que ce soit réglé pour la prochaine saison , dit-il.

La pandémie responsable des retards, selon le gouvernement

Radio-Canada Acadie a contacté le gouvernement fédéral pour savoir ce qui cause ces retards.

La pandémie a influencé les délais normaux de traitement et nous poursuivons nos efforts visant à réduire le nombre de demandes à traiter qui se sont accumulées durant celle-ci , a répondu, une porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Isabelle Dubois.

Elle a ajouté que les travailleurs étrangers qui se trouvent déjà au Canada peuvent demander la prolongation de leur permis avant son expiration. Cela leur permet de conserver leur statut – et de continuer à travailler – en attendant que leur nouvelle demande soit traitée.

Nat Richard affirme que les transformateurs de homard sont au courant qu’ils peuvent procéder ainsi, mais il explique que cela n’est pas pratique courante, puisqu’il y a quelques mois entre les saisons de pêche.

Les usines sont en arrêt de production pendant ces périodes et les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas à l'œuvre. En temps normal – lorsque les délais de traitement des demandes sont plus courts – il n’y a donc pas urgence pour demander de nouveaux permis de travail.

Quand tu peux normalement recevoir ces permis dans quelques mois, il n’y a pas d’urgence pour faire de nouvelles demandes [avant l’expiration des permis]. Quand les délais s’allongent à six mois, c’est là qu’il a un problème , précise-t-il.

D’après des données disponibles sur le site du gouvernement fédéral, le délai de traitement des demandes effectuées au Canada est de 158 jours, soit plus de cinq mois. La norme est de 120 jours.

Les délais de traitement des demandes effectuées par les travailleurs qui se trouvent dans leur pays d’origine sont beaucoup plus courts. Par exemple, le délai de traitement est de deux semaines au Mexique, de huit semaines en Jamaïque et de 16 semaines aux Philippines.