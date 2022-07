144 bornes de recharge de voitures électriques d’ici 2023 à Windsor-Essex

Le projet fait partie du programme d'infrastructure pour véhicules à émissions zéro. Son budget est de 1,7 million de dollars.

Selon le ministre du Travail, 35 sites de recharges de voitures électriques seront répartis dans Windsor-Essex et dans la région.

Les 144 stations de recharge de [véhicules électriques ...] rendent les [véhicules électriques] plus abordables et l'infrastructure de recharge plus facilement accessible [...], ce qui permet aux Canadiens de prendre les commandes sur la voie d'un avenir net zéro , a déclaré le ministre O'Regan.

Le maire de Tecumseh ravi

Selon le maire de Tecumseh, Gary McNamara, huit bornes de recharges seront prochainement construites dans sa région.

Je suis très fier. [...] On veut s’établir comme la nouvelle économie verte des automobiles électriques. On veut augmenter notre position comme la nouvelle capitale des voitures électriques ici dans notre région , explique M. McNamara.

Selon Steve Ray, chef des opérations à Essex Power Corporation, presque 80 % des bornes de recharges de voitures électriques seront opérationnelles avant la fin de l'année 2022.

Steve Ray, chef des opérations à Essex Power Corporation croit que le projet de construction de bornes de recharge de voitures électriques connaîtra du succès dans la région, ce qui suscitera d’autres financements pour aller de l’avant. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Il ne nous restera qu'à construire un petit nombre de bornes de recharge de voitures électriques en 2023 , rassure-t-il.

Les chargeurs prévus comprendront 112 bornes de recharge de niveau 2 et 32 chargeurs rapides.