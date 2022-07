Le Stampede renforce la sécurité des courses de chariots

D’une part, il n'y a que trois chariots lors d'une course, soit trois équipes, explique Kristina Barnes, la directrice des événements western et agricole du Stampede. Il y en avait quatre les années précédentes.

Les équipes restent constituées de six chevaux par chariot et de deux cavaliers.

D’autre part, une voie supplémentaire a été ajoutée près de la partie intérieure de la piste. Identifiable par des barrières rouges et blanches, cette voie de la largeur d’un chariot permet aux compétiteurs de se déplacer vers elle en cas de problème.

Ces barrières sont faites en plastique mou et ne risquent pas de blesser les chevaux si la voie devait être empruntée.

Kristina Barnes, la directrice des événements western et agricoles lors du Stampede de Calgary, dit que ces changements amélioreront la sécurité sur la piste de course. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Ces mesures ont été prises pour créer plus d'espace sur la piste , explique Kristina Barnes. La voie supplémentaire sert de zone tampon pour les compétiteurs qui pourraient perdre le contrôle de leur chariot.

Lors du Stampede de 2021, alors que l’événement s'était tenu malgré la pandémie, les courses de chariots avaient été annulées.

Des changements nécessaires et demandés

Pour Renaud Leguillette, professeur à la faculté de médecine vétérinaire à l’Université de Calgary et titulaire de la Chaire de recherche en médecine sportive équine, ces changements ne viennent pas de nulle part.

« Le Stampede est très conscient des problèmes et des inquiétudes du public. Ces décisions ont été prises basé sur l’analyse d’accidents qui [ont] déjà eu [lieu] et sur les consultations avec les conducteurs. » — Une citation de Renaud Leguillette, professeur, Université de Calgary

Dans le passé, de nombreux accidents sont survenus lors du Stampede. Or, depuis 1986, selon les données de la Humane Society de Vancouver, un organisme de protection des bêtes, 102 animaux sont morts durant les épreuves et les sports liés aux festivités. Rien qu’en 2019, six chevaux sont décédés durant les courses de chariots.

L’épreuve du Stampede est d’ailleurs celle qui a engendré le plus de morts du côté des chevaux. Les années 2010 et 2019 se classent en deuxième position des années les plus meurtrières de l’histoire du Stampede.

L’année 1986 est la plus meurtrière avec la perte de 12 chevaux.

Le professeur à l’Université de Calgary, Renaud Leguillette, croit que si l'on ne voulait pas d'accidents durant les courses de chariots, il n'y aurait tout simplement pas de course. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Pour M. Leguillette il n’est pas possible de prévoir certains accidents comme le fait qu’un cheval pourrait avoir une fracture soudaine ou que le conducteur du chariot fasse une erreur sur la piste.

C’est sûr que [ces mesures] ne prennent pas tous les risques en compte, mais en diminuant le nombre de chevaux, en donnant plus de place aux chariots, et avec la voie d’urgence en plus, ça [diminue] beaucoup ces risques , dit-il.

Le professeur Leguillette travaille avec le Stampede pour récolter des données afin d'améliorer la sécurité des chevaux lors des courses de chariots. Il étudie cette année l’état des chevaux après les courses, grâce à des échantillons sanguins, pour voir si certains d’entre eux ont travaillé plus fort que la normale.

Plus de sécurité, mais autant de divertissement

Kristina Barnes assure que ces changements ne rendront pas les épreuves de courses de chariots plus ennuyantes : Même avec trois chariots, les gens vont ressentir l’énergie et l'excitation de voir les chevaux courir jusqu'à la ligne d’arrivée.

Pour sa part, le conducteur professionnel de chariot, Kris Molle, pense que même si c’est plus divertissant d’avoir quatre chariots sur la piste, il comprend les changements apportés pour le bien des chevaux et des compétiteurs.

Ça ne changera rien à la façon dont on va se préparer pour les courses , explique-t-il. On aura quand même le droit à un grand spectacle.

Les courses de chariots ont lieu tous les jours jusqu’au 17 juillet dès 19 h 45.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc