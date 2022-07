Un laboratoire propose la première pilule contraceptive en vente libre aux États-Unis

La filiale française du groupe pharmaceutique, HRA Pharma, a déposé un dossier auprès de l'agence américaine du médicament (FDA) pour Opill, une pilule à prendre chaque jour à base d'un progestatif de synthèse, sans œstrogène, disponible sur ordonnance depuis 1973, détaille un communiqué.

Cette demande survient quelques semaines après la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement dans le pays, le 24 juin dernier. Mais l'entreprise précise qu'il ne s'agit que d'une coïncidence en soulignant qu'elle travaille sur le dossier depuis sept ans.

« Cette procédure historique marque un tournant dans l'accès aux contraceptifs et pour l'équité en matière de procréation aux États-Unis » — Une citation de Frédérique Welgryn, directrice des opérations stratégiques et de l'innovation chez HRA Pharma

Si le feu vert est accordé par les autorités, cela aidera encore plus de femmes et de personnes à accéder à la contraception sans faire face à des obstacles inutiles , a commenté Frédérique Welgryn, directrice des opérations stratégiques et de l'innovation chez HRA Pharma, peut-on lire dans un communiqué.

Les pilules contraceptives sont déjà en vente libre dans de nombreux pays, dont le Brésil, le Mexique, le Portugal ou la Turquie. D'autres pays préfèrent exiger une visite chez un professionnel de santé, notamment pour éviter d'éventuelles contre-indications et discuter des risques pour la pression artérielle.

Plusieurs grandes organisations médicales américaines, dont le Conseil des obstétriciens et gynécologues (ACOG), ont déjà exprimé leur soutien aux pilules en vente libre.

Les données confirment que les méthodes hormonales progestatives sont généralement sûres et ne présentent aucun risque ou un risque minime de thrombo-embolie veineuse , également connue sous le nom de caillots sanguins, affirme ainsi ACOG dans un message sur son site.

Plusieurs études ont démontré que les femmes sont capables d'utiliser des outils d'autodépistage pour déterminer leur éligibilité à l'utilisation de contraceptifs hormonaux , ajoute l'organisation.

De son côté, La FDA n'a pas souhaité émettre de commentaires.