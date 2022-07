Bilan positif pour le Festival fransaskois 2022, selon le CCF

Le Conseil culturel fransaskois (CCF) dresse un bilan positif du Festival fransaskois 2022 qui s’est conclu dimanche dernier. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les célébrations ont eu lieu en présentiel et se sont déroulées sur une période de deux jours.

Selon la directrice générale du CCF , Suzanne Campagne, plus de personnes que prévu se sont présentées au festival.

Initialement, le CCF s’attendait à accueillir entre 150 et 200 personnes. Au final, près de 315 billets ont été vendus, sur les quelque 350 disponibles.

« Ça a été vraiment au-delà de nos attentes, ça a été vraiment bien! » — Une citation de Suzanne Campagne, directrice générale du Conseil culturel fransaskois

Suzanne Campagne se réjouit aussi de la qualité des spectacles présentés au courant du week-end et de la présence de plusieurs nouvelles jeunes familles.

Elle affirme que l’événement s’est tenu dans une ambiance conviviale.

Les spectateurs ont pu profiter de la présence des artistes comme Hay Babies, le groupe Winston Band et Étienne Fletcher.

Suzanne Campagne se dit reconnaissante d’avoir pu organiser ce festival pour la communauté fransaskoise avec la collaboration de son équipe et de plusieurs partenaires.

Vers le Festival fransaskois 2023

Selon Suzanne Campagne, le CCF a déjà commencé à songer à la tenue du festival l’an prochain ainsi qu’aux adaptations nécessaires pour répondre aux besoins de la communauté.

Parmi les objectifs, l’organisation souhaite proposer davantage d’activités en famille et de présenter plus de spectacles.

Le CCF réévaluera également son offre de camping et tentera d’annoncer le festival le plus tôt possible, pour faire une meilleure promotion de l'événement.

À écouter : Bilan du Festival fransaskois 2022

Avec les informations de Rose Nantel.