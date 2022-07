Mort d’une méningite à 19 ans : les deux urgentologues poursuivis se défendent

À lire aussi : Il meurt d’une méningite à 19 ans, sa famille se pose des questions

Kai Matthews est mort le 1er juin 2021, quelques jours à peine après avoir été soigné à l’hôpital Queen Elizabeth II d’Halifax pour une forte fièvre et d’importantes douleurs. Il a succombé à une infection au méningocoque de type B. Ses proches ignorent comment il a pu contracter cette bactérie.

Les parents du jeune adulte, Norrie et Kari Matthews, ont depuis déposé une poursuite contre les deux médecins qui l’ont examiné à l'urgence.

La famille accuse Nicholas Sowers et Ryan Henneberry de ne pas avoir donné le diagnostic et les soins appropriés à leur fils.

Dans une déclaration déposée à leurs noms, MM. Sowers et Henneberry nient avoir commis un acte de négligence, une faute professionnelle, une violation de contrat, ou omis de faire leur devoir .

Ils estiment avoir traité le patient de façon prudente, habile et compétente et avoir respecté les normes relatives à la pratique médicale de leurs domaines respectifs.

Kai Matthews avait décroché son diplôme d'études secondaires en 2020. Photo : CBC/Paul Palmeter

Les documents judiciaires avancent aussi que Nicholas Sowers et Ryan Henneberry ont fait les examens appropriés, fourni les bons médicaments et fait tous les tests, analyses et procédures nécessaires .

Les deux médecins ajoutent que les problèmes médicaux du patient et son décès résultent d’un état médical préexistant ou d’une raison qui n'est pas en lien avec eux. De surcroît, ils refusent de porter le blâme pour les complications médicales dont a souffert le patient et pour sa mort.

Une deuxième poursuite

La famille de Kai Matthews poursuit également Emergency Health Services (EHS).

Norrie et Kari Matthews affirment que les ambulanciers qui ont examiné le jeune homme le 31 mai 2021 n’ont rien noté d’alarmant et ont refusé de l’amener à l’hôpital parce qu’il n’avait pas encore reçu le résultat de son test de dépistage pour la COVID-19.

La soeur de Kai, Vea Matthews, son père, Norrie Matthews, sa mère, Kari Matthews, et sa copine, Paige Meagher. Photo : CBC/Paul Palmeter

Norrie et Kari Matthews — qui ont finalement conduit leur fils à l'urgence de l’hôpital Queen Elizabeth II — allèguent que le service de santé d’urgence EHS a failli à son devoir de reconnaître les symptômes de la méningite et n'a pas administré des soins appropriés.

Les allégations de la famille n’ont pas encore été prouvées en cour.