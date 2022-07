Le FestiVoix, véritable moteur économique du centre-ville de Trois-Rivières

Le rideau est tombé dimanche soir sur la 29 e édition du FestiVoix de Trois-Rivières. Pour les commerçants du centre-ville, les deux dernières semaines ont été synonymes de bonnes affaires. Les secteurs de la rue des Forges et du parc portuaire étaient bondés tous les soirs, et c’est toute l’industrie touristique qui s’en réjouit après plus de deux ans de pandémie.

Les visiteurs viennent de partout au Québec et même de l'international pour assister aux spectacles du FestiVoix. Une bonne nouvelle pour les entreprises du domaine touristique, mais aussi pour la notoriété générale de la ville, selon Daniel Rioux, coordonnateur au tourisme chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Beaucoup de gens ne viennent même pas au FestiVoix, mais savent que c'est un événement important et que Trois-Rivières fait beaucoup de choses positivement en culture et en tourisme.

M. Rioux est convaincu que l’événement n’a pas fini d’impressionner. Il est très enthousiaste quant à l'avenir du festival. On se demande même jusqu'où ça va aller. C'est vraiment intéressant de voir la progression de l'événement.

Daniel Rioux, coordonnateur au tourisme chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières (Archives) Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Des hôtels et des restaurants complets

Presque tous les établissements hôteliers affichaient complet à Trois-Rivières pendant le FestiVoix, c'était même le cas de certains hôtels en dehors de la ville, selon M. Rioux. Un achalandage qui est le bienvenu à cette période de l’été qui n’est généralement pas la plus prisée des touristes.

L'hôtel Oui GO! a été très achalandé pendant le FestiVoix. (Archives) Photo : Radio-Canada / Michelle Raza

L’hôtel Oui GO! fait partie de ceux qui ont accueilli de nombreux visiteurs. Ce qui est vraiment apprécié de ce festival-là, c'est que les gens achètent des passeports et ils viennent pour des multinuitées à Trois-Rivières. Deux, trois nuits, ce n'est pas rare , se réjouit son propriétaire, Gilles Babin.

Au Temps d’une Pinte, il fallait s’y prendre tôt pour s’assurer d’avoir une place à certains moments. D'après Alex Auger, maître d’hôtel et gérant de soir au restaurant, l’engouement était palpable, mais peut-être pas autant qu’avant la pandémie. Je pense qu'on a encore une petite marche à reprendre. Je trouve que c'est une petite coche plus mou qu'avant la pandémie.

La microbrasserie Le Temps d'une Pinte était très populaire pendant les deux dernières semaines. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Les commerces en profitent

C'est très intense. C'est sûr que ça fait de belles grosses soirées, de belles grosses journées , confie de son côté Rachel Hébert, propriétaire de la boutique de confiseries Les Folies de Rachel.

Les clients étaient mis dans l’ambiance très rapidement les soirs de spectacle dans le magasin. On essaie de mettre la même musique que le show. [Vendredi], on écoutait du Simple Plan toute la journée, les gens dansaient et trippaient , ajoute Mme Hébert.