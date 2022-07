Les destinations voyage favorites des Canadiens et Canadiennes cet été selon Google

Le plus populaire moteur de recherche au monde, Google, a relevé au Canada comme ailleurs dans le monde une augmentation du nombre de recherches pour des vols sur ses plateformes, alors que les restrictions sur les voyages sont levées un peu partout et que les désirs d’évasion refoulés durant la pandémie s’expriment.

Ce sont 60 % des Canadiens et Canadiennes envisagent ou ont déjà réservé un voyage cette année, selon des chiffres de la firme de sondages Ipsos.

Et le chaos dans les bureaux de passeport et dans les aéroports canadiens ne semble pas dissuader les voyageurs et voyageuses. Les requêtes de recherche pour des vols à l’international dépassent maintenant les niveaux pré pandémiques, selon ce qu’affirme Google dans un billet de blogue.

Les destinations à l’intérieur du Canada, qui sont demeurées plus accessibles durant la pandémie malgré que les voyages non essentiels étaient déconseillés, connaissent également une grande popularité.

Au pays, Vancouver, Toronto, Calgary, Montréal et Halifax sont les cinq villes qui suscitent le plus d’intérêt auprès des internautes qui planifient leurs voyages à l’aide de Google.

Parmi les attractions touristiques canadiennes les plus populaires, on retrouve le parc d’attractions Canada’s Wonderland, les chutes du Niagara, l’Aquarium Ripley de Toronto et le lac Louise dans le parc national de Banff, en Alberta.

Paris, Londres… les destinations classiques sont populaires

Pour ceux et celles qui souhaitent sortir des frontières du Canada pour découvrir le monde, les destinations européennes et américaines sont les plus populaires.

Paris, Londres, New York, Lisbonne, Rome et Las Vegas sont les six villes mondiales les plus recherchées par les touristes du pays cet été.

Toutefois, les voyageuses et voyageurs canadiens semblent prendre leurs précautions cette année quant à d’éventuels imprévus : les recherches de politiques d’annulation de voyage ont augmenté de 210 % par rapport à l’an dernier, selon ce que relève Google dans son billet de blogue.

Il faut dire que beaucoup de personnes ont vu leur rêve de voyage s’effondrer ces dernières semaines, avec plusieurs vols annulés pour désengorger plusieurs aéroports du pays qui manquent de main-d'œuvre.