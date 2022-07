Troisième lien : une étude complétée en 2020 toujours pas dévoilée

Depuis plus de deux ans, le gouvernement du Québec a entre ses mains une étude au sujet des effets potentiels du troisième lien Québec-Lévis sur l'aménagement du territoire. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) refuse cependant de la dévoiler au public, pour l’instant.

Radio-Canada a essayé d’en obtenir une copie auprès du service des communications du MTQ , sans succès. Le site web du MTQ démontre par ailleurs qu’une demande d’accès aux documents des organismes publics a aussi été refusée à ce sujet, il y a quelques mois.

Les documents demandés constituent "des avis et des recommandations" et ne peuvent être communiqués en vertu des articles 37 à 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels , explique le porte-parole du MTQ , Bryan Gélinas.

Or, cet argument est remis en question par les propos d'une source bien au fait du dossier qui a requis l’anonymat, car elle n'est pas autorisée à en parler publiquement.

Selon notre source, cette étude réalisée au coût de 114 586 $ par la Direction des services aux organisations de l’ ÉNAP n'est ni un argument pour ni un argument contre le projet de troisième lien .

Il s’agit plutôt d’une simple revue de la littérature sur les grands projets d’infrastructures semblables au troisième lien et leurs conséquences sur le développement résidentiel, commercial et industriel, ainsi que sur la protection du territoire agricole.

L’étude recense également les différents outils et méthodes d’aménagement [...] mis en œuvre dans le cadre d’implantation d’infrastructures ou d’équipements majeurs , d’après le devis de recherche qui est disponible en ligne.

Notre source estime donc qu’il est difficile de comprendre pourquoi le MTQ s’entête à ne pas divulguer cette étude qui lui a été livrée au début de l’année 2020, d’autant plus qu’elle a été payée par des fonds publics.

Dans l’opposition, la CAQ réclamait les études

À l’époque où elle était dans l’opposition à l’Assemblée nationale, la Coalition avenir Québec ( CAQ ) de François Legault accusait le Parti libéral ( PLQ ) alors au pouvoir de manquer de transparence en ne dévoilant pas les études disponibles au sujet du troisième lien.

Le ministère des Transports continue d'être selon nous une espèce de trou duquel ne transpire aucune information , déplorait le député caquiste Éric Caire lors d’un point de presse en 2016.

Deux années plus tard, après l’arrivée au pouvoir de la CAQ, Radio-Canada s’était néanmoins vu refuser une demande d’accès concernant l’étude de faisabilité d’un tunnel entre Québec et l’île d’Orléans.

Lors du dévoilement de la plus récente mouture du tunnel Québec-Lévis, en avril dernier, le ministre des Transports François Bonnardel s’était fait questionner sur l’apparente absence de nouvelles études concernant le projet.

M. Bonnardel avait alors répondu que quand tous les documents pourront être rendus disponibles, on le fera .