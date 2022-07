Joe Biden dévoile à 17 h l’une des premières images captées par le télescope James Webb

Le président américain Joe Biden doit révéler lundi à 17 h l'une des premières images captées par le télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais envoyé en orbite, lançant deux jours de réjouissances attendues fébrilement par les passionnés d'espace du monde entier.

La NASA a annoncé vendredi le nom des cinq premières cibles cosmiques choisies. Mais les images, qui promettent d'être spectaculaires, ont été jusqu'ici jalousement gardées, afin de créer le suspense.

Joe Biden doit révéler lui-même la première image scientifique prise par James Webb, selon la NASA , lors d'un événement à la Maison-Blanche, en présence du patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson.

La première image attendue lundi pourrait être celle d'un champ profond, c'est-à-dire d'une image prise avec un long temps d'exposition afin de détecter les plus faibles lueurs, selon une source scientifique.

Les noms des autres objets cosmiques observés sont aussi poétiques qu'envoûtants : la nébuleuse de la Carène et de l'anneau austral (de gigantesques nuages de gaz et de poussières où se forment les étoiles), et le Quintette de Stephan (un groupement compact de galaxies).