Début des travaux de réfection à l’aéroport de Forestville

Des travaux d’asphaltage et d'agrandissement du tarmac sont prévus. La signalisation, le marquage et la station météo seront aussi refaits. On ne peut pas dire que ce n’est plus aux normes, précise la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, mais il faut se mettre au goût du jour .

L’agrandissement du tablier de l’aéroport devrait permettre à un plus grand nombre d'avions d’être en même temps à l’aéroport. L’espoir de Mme Anctil est que cet achalandage accru ouvre la porte à de nouveaux travaux.

La préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord et mairesse de Forestville, Micheline Anctil, voit ces travaux comme un investissement pour la région (archives). Photo : Zoé Bellehumeur

Plus on fera de bonnes affaires, plus on pourrait penser à une phase deux qui serait un agrandissement plus important de la piste. On pourrait penser à un avenir où on pourrait accueillir des transporteurs plus gros. ajoute Micheline Anctil.

En ce qui a trait aux installations météorologiques, c’est notamment une question de sécurité selon la mairesse.« C’est important d’avoir une station météo qui est ­ performante pour donner l’opportunité aux pilotes d’adapter leurs itinéraires plus rapidement dans leur trajet vers l’aéroport. »

Augmentation des coûts

Les coûts des travaux pour la première phase de réfection de l’aéroport sont estimés à 3,8 millions de dollars, alors que l’année dernière, ils étaient évalués à 3,5 millions de dollars.

Il y a augmentation à cause du coût de l'asphaltage particulièrement , explique la mairesse de Forestville. On comprend que le bitume, c’est très lié au prix du pétrole.

Selon la mairesse, ces coûts sont un investissement pour la région. Vraiment des possibilités économiques et sociales pour un meilleur avenir .

La Ville de Forestville reçoit un appui financier de plus de 2,6 millions de dollars du gouvernement fédéral pour son aéroport. Le gouvernement du Québec et la MRC de la Haute-Côte-Nord doivent aussi contribuer au projet. La Ville de Forestville va compléter le financement, dit la mairesse.

Les pistes fermées jusqu’à septembre

La Ville, propriétaire des installations de l'aéroport, prévoit que l’ensemble des travaux sera terminé après une période de quelques semaines. Les pistes doivent donc être fermées jusqu’à septembre, question de sécurité, selon la mairesse.

S’il y avait un hélicoptère une situation de catastrophe, moi je pense qu’on pourrait quand même utiliser le tablier . Mais pas question de recevoir l’avion-ambulance qui aurait, lui, besoin de la piste en entier.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur