Grève à la mine Raglan : une nouvelle offre présentée au syndicat

Le 7 juillet, le Syndicat des Métallos, qui représente 630 travailleurs de la mine Raglan au Nunavik, s'est retiré de la table des négociations, rejetant deux ultimatums posés par la partie patronale. Ces travailleurs sont en grève depuis le 27 mai dernier.

Le représentant des Métallos pour le Nord-Ouest du Québec, Harold Arseneault, indique que le syndicat évalue présentement l'offre.

L’employeur nous a donné jusqu'au 20 juillet pour évaluer l'offre, la faire voter s’il y a lieu. On ne sait pas si on va voter, on ne sait pas s’il y a majoration. On va regarder ça , mentionne-t-il.

Le syndicat devrait se rencontrer au cours de la semaine afin de décider la prochaine étape.

« Parmi les points en litige, il y a la sous-traitance. Il y a tellement de sous-traitance à la mine Raglan, c’est incroyable! Il y a bien sûr un côté monétaire, en plus des vacances. » — Une citation de Harold Arseneault, représentant du Syndicat des Métallos

Des conséquences, selon la compagnie

Amélie Rouleau, directrice des affaires publiques et d'engagement avec les parties prenantes pour Glencore, la compagnie propriétaire de la mine Raglan, indique de son côté que le conflit de travail a des répercussions économiques importantes au Nunavik, notamment pour les communautés inuites de Salluit et Kangiqsujuaq.

« On parle d’impacts sur le partage de profits, on parle d’impacts aussi sur les employés et les entreprises inuites. On est le plus gros employeur présentement au Nunavik, on espère régler le conflit le plus rapidement possible parce qu’on sait qu’on a un impact sur nos employés, mais on a aussi un impact concrètement sur le Nunavik et son économie. » — Une citation de Amélie Rouleau, porte-parole de Glencore

À titre de comparaison, quand la mine Raglan a cessé ses opérations pendant trois semaines au début de la pandémie de COVID-19, les impacts sur le partage de profits représentaient 2,5 millions de dollars, selon Amélie Rouleau.

L’entreprise estime que la nouvelle offre se place parmi les meilleures de l’industrie minière.

Harold Arseneault déplore que l’offre présentée par la partie patronale la semaine dernière, lors de la rencontre de conciliation, ne comportait pas, selon lui, de nouveaux éléments concrets répondant aux demandes du syndicat.

« Nous, on avait travaillé des choses, ils n’ont même pas voulu les voir. Ils nous ont dit que c’est la même offre. On peut changer des choses de place, mais il n’y avait pas de majoration sur rien, soutient M. Arseneault. C'était ajouter à l’insulte. C’était assez. On s’est dit : c’est correct, on va s’activer et on va attendre que vous ayez quelque chose à offrir. »