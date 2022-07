Inflation : de nombreux Canadiens se tournent vers les influenceurs de la finance

Face à l’augmentation du coût de la vie, les Canadiens sont nombreux à se tourner vers les réseaux sociaux pour trouver des conseils et améliorer la gestion de leurs finances personnelles. Si certains types de contenus sont inoffensifs, des experts mettent en garde contre les conseils mal avisés et parfois même frauduleux.

Kathleen Cassidy est ce qu'on pourrait appeler une experte du couponing. En une décennie, elle est passée maître dans l'art d'accumuler les bons de réductions, une stratégie qui lui a permis d'économiser des dizaines de milliers de dollars.

Depuis un an, elle partage ses conseils sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par près de 400 000 personnes.

Un jour, alors que j’avais seulement publié quelques vidéos sur Tik Tok et je n’avais aucune idée de ce que je faisais, je me suis rendu compte que j’avais plus de 100 000 abonnés , raconte la créatrice de Living on a loonie .

Elle l’attribue cette popularité soudaine à la pandémie et à l’inflation qui ont fait mal au portefeuille des Canadiens. Ces derniers cherchent donc de nouvelles manières de faire des économies, selon elle.

Le couponing permet de faire des économies sur des produits de base de la vie quotidienne qui coûtent des centaines de dollars par semaine ou par épicerie. Les obtenir à une fraction du prix vous permet d’investir un peu plus dans vos vacances de famille ou encore un souper au restaurant , explique-t-elle en pointant les étagères pleines de produits en tout genre qui recouvrent le mur de son bureau.

« Il s’agit d’une façon de reprendre le contrôle de ses finances. » — Une citation de Kathleen Cassidy, créatrice de Living on a loonie

Attention aux arnaques

Jessica Moorhouse, elle, fait plutôt partie de ces jeunes millénariaux passionnés de finance. Depuis 10 ans, elle s’est donné comme mission d’améliorer la littératie financière des jeunes adultes en créant du contenu sur les réseaux sociaux.

Elle dit qu'en deux ans, le nombre d'influenceurs en finance a explosé. Sur Tik Tok par exemple, le mot clé stock tok a été utilisé plus de deux milliards et demi de fois pour trouver du contenu sur ce thème.

Si certains contenus sont inoffensifs, elle met en garde contre les arnaques, notamment en matière de cryptomonnaie.

Jessica Moorhouse s'est donné comme mission d'aider les jeunes adultes à atteindre leurs objectifs financiers. Photo : Liz Salzman

Le fait que cette information soit plus accessible que jamais est génial. En revanche, n'importe qui peut se créer un compte Tik Tok ou Instagram et vous ne pourrez pas connaître leur niveau d'expérience et d'expertise , dit l’influenceuse et conseillère financière accréditée.

Elle ajoute que certains influenceurs manquent de transparence et font la promotion de produits financiers dans lesquels ils ont des intérêts personnels, sans en informer clairement leur audience.

C’est également ce que remarque Danica Nelson. Sur ses réseaux sociaux, la jeune influenceuse de Toronto offre entre autres des conseils pour sortir et voyager à petits prix et réduire ses dépenses quotidiennes.

Un très petit appartement avec une seule chambre peut coûter 2000 $ à Toronto. Payer son loyer ou son hypothèque en plus de l’épicerie tout en ayant une vie sociale active et en continuant à voyager est donc très difficile si on ne reçoit pas de conseils sur la manière de faire des économies , dit la jeune femme qui est également cheffe de produit principale dans une grande entreprise de technologie.

Elle souligne toutefois que pour faire de l’argent, les créateurs de contenu acceptent parfois de faire la promotion de produits qui ne conviennent pas aux besoins de leur audience.

Si vous êtes abonnés au compte d’un influenceur en finance, faites vos propres recherches [...] et ne croyez pas les gens qui vous garantissent des résultats , recommande-t-elle.

Danica Nelson souhaite aider ses abonnés, en majorité des femmes racisées, à économiser. Photo : Season Three Photography

Des autorités financières canadiennes s’en mêlent

Face à la multiplication des influenceurs de la finance, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique ( BCSC ) a proposé de nouvelles règles, l'année dernière.

Si elles sont adoptées, elles forceraient entre autres les personnes qui font la promotion de titres boursiers spécifiques à divulguer si elles reçoivent une compensation financière pour le faire et si elles détiennent des actions ou des produits financiers dérivés liés à l’entreprise ou du fonds d’investissement concernés.

Les contrevenants pourraient s'exposer à des amendes pouvant aller jusqu'à un million de dollars. BCSC espère que ces règles seront également adoptées par d'autres provinces.

Les gens devraient savoir si un individu qui fait la promotion d’actions a un intérêt financier personnel ou autre à le faire. Cela leur permettrait d’évaluer quel poids accorder à ces promotions et de prendre des décisions plus éclairées en matière d’investissements , explique le directeur général de BCSC , Peter Brady.

De son côté, l'Autorité des marchés financiers appelle les consommateurs à faire preuve de prudence. Elle souligne toutefois que réglementer ce genre d'activité en ligne est compliqué étant donné la multiplication de ce type de contenu.

Le danger serait de mettre la barre beaucoup trop haut et de croire que tous les influenceurs sur les réseaux sociaux se plieront et respecteront une quelconque réglementation , croit cependant Sylvain Théberge, directeur des relations médias et affaires publiques à l’Autorité des marchés financiers.

« On considère que la sensibilisation et la prudence demeurent les meilleurs outils en ce moment » — Une citation de Sylvain Théberge, directeur des relations médias, Autorité des marchés financiers

Qu'il s'agisse de collecter les bons de réduction, de conseils pour dénicher des billets d’avion à prix réduits ou d’investissements boursiers, Jessica Moorhouse rappelle aux consommateurs que les solutions à l’emporte-pièce ne conviennent pas à tous.