Les billets pour la messe du pape à Sainte-Anne-de-Beaupré écoulés en moins d’une heure

Les billets ont été rendus disponibles gratuitement en ligne à partir de 12 h 30 sur le site de Ticketmaster. Vers 13 h 30, toutes les places étaient écoulées. Un maximum de six unités par connexion était autorisé.

La visite du souverain pontife ayant pour but de poursuivre le processus de guérison et de réconciliation entamé avec les peuples autochtones, 70 % des places intérieures et extérieures pour assister à la messe ont été réservées à des participants des Premières Nations.

Le pape François lors de la célébration de la messe de Pâques, dimanche, sur la place Saint-Pierre, au Vatican. Photo : Getty Images / TIZIANA FABI

Sur les 10 000 places permettant de suivre la messe depuis l’extérieur de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, 2000 ont été rendues disponibles à la population. Aucun des 1400 billets intérieurs n’a été offert au grand public.

Retransmission sur les Plaines

Les personnes qui n’ont pu se procurer des billets pourront se rendre sur les plaines d’Abraham, où la messe sera retransmise en direct sur des écrans géants.

Il sera également possible de s’y rendre la veille, le 2 juillet, pour suivre l’arrivée du pape à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec et le discours qu’il prononcera à la Citadelle.

Le site des grands événements et l’anneau des Plaines pourront accueillir jusqu’à 140 000 personnes.

Le comité local responsable de la visite du Saint-Père dans la capitale a invité celles et ceux voulant se rendre sur les Plaines les 27 et 28 juillet à s’inscrire sur le site www.visitepapale.ca  (Nouvelle fenêtre) .

La messe du pape à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré sera retransmise en direct sur les plaines d'Abraham. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jeff Blanchet

L’inscription n’est pas obligatoire pour accéder aux retransmissions sur les Plaines, mais elle permettra aux intéressés de recevoir des mises à jour sur la programmation.

Il est possible de s’enregistrer depuis 12 h 30, lundi.

Revente en ligne

Les organisateurs de la visite du pape ont invité la population à ne pas payer pour des billets permettant d’assister aux différents événements auxquels il participera.

Ils déplorent que des sites de revente en ligne proposent des billets pour la messe du 26 juillet au stade du Commonwealth, à Edmonton, alors que ces derniers ont été distribués gratuitement.