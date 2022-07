Les amis d’un jeune homme mort d’une infection parlent d’un échec du système de santé

Weijian Fang, 30 ans, est mort seul dans son appartement à la fin de mai. Il était resté sans médecin de famille lorsque le sien a pris sa retraite, en 2017.

Dean Barnes, qui le connaissait depuis une dizaine d’années, espère que le fait d’en parler publiquement entraîne des changements positifs pour que les gens ne meurent pas d’une maladie complètement traitable , dit-il.

Weijian Fang est né en Chine en 1991. Il a déménagé au Canada, à Saint-Jean, avec ses parents durant sa jeunesse. Sa mère a succombé au cancer des ovaires en 2015. Sa famille a ensuite perdu le restaurant qu’elle possédait le long de la rue Duckworth, le Bamboo Garden.

Dean Barnes a fait connaissance avec Weijian Fang au restaurant de sa famille, le Bamboo Garden, en 2010. Photo : Radio-Canada / Mark Quinn

Toute cette histoire est désolante pour Dean Barnes qui peine à retenir ses larmes en la racontant. Il dit que Weijian Fang était bon et généreux, qu’il envoyait de l’argent à ses grands-parents pour les aider et qu’il ne l’avait jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit, ni même de ses problèmes de santé.

Weijian Fang avait le diabète. Un médecin légiste, selon Dean Barnes, a déterminé qu’il est mort d’une septicémie, c’est-à-dire d’une infection générale de l’organisme. M. Barnes précise que son ami avait une jambe particulièrement infectée lorsque son corps a été découvert.

Dean Barnes, consultant et analyste des systèmes financiers et commerciaux, dit être convaincu que Weijian Fang aurait pu être sauvé. Ce dernier, dit-il, avait perdu connaissance au travail et il avait été transporté plusieurs fois à l’hôpital. Et peu importe ce qui a été fait ou ce qui n’a pas été fait, nous avons maintenant un homme qui est mort à 30 ans.

Brenda Johnson, une amie de Weijian Fang et de ses parents, croit qu’il devait être inscrit sur une liste d’attente puisqu’il avait été transporté plusieurs fois à l’hôpital en ambulance.

Elle dit qu’il était très malade et que l’hôpital aurait dû l’inscrire sur une liste prioritaire. Mais cela ne s’est pas produit et il est mort , déplore-t-elle.

Brenda Johnson, amie de longue date de Weijian Fang, affirme qu’elle plaisantait souvent en disant qu’elle était « sa mère terre-neuvienne ». Photo : Radio-Canada / Mark Quinn

Brenda Johnson, une retraitée dans la soixantaine, estime que la situation du système de santé a de quoi préoccuper la population vieillissante de la province. Elle dit qu’elle a déjà aussi été transportée à l’hôpital en ambulance pour une légère attaque vasculaire cérébrale et que ce n’est pas fameux .

Le recrutement de médecins est prioritaire

Plus de 125 000 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas de médecin de famille, estime la société médicale provinciale.

Le ministère de la Santé et des Services communautaires a produit une déclaration écrite dans laquelle il offre ses condoléances à la famille et aux amis du défunt.

Les autorités ne font pas de commentaire sur ce cas particulier pour des raisons de confidentialité.

Mais le ministère dit comprendre les défis de la pénurie de médecins, il rappelle que le gouvernement a créé un bureau pour le recrutement et il souligne que du personnel médical supplémentaire a été embauché.