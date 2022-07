De moins en moins de diplômés en Ontario choisissent la médecine familiale

Le nombre de diplômés d'écoles de médecine qui choisissent la médecine familiale et comptent ouvrir leur cabinet est en baisse au Canada, selon des données récentes. À l’heure actuelle, plus d’un million d’Ontariens n’arrivent pas à se trouver de médecin de famille, et le même nombre de personnes sont sur le point de ne plus en avoir.

Ces données, qui proviennent du Service canadien de jumelage des résidents, montrent aussi qu’au cours des sept dernières années, le nombre d'étudiants qui choisissent comme première option de pratiquer la médecine familiale est en diminution constante.

En 2022, la médecine familiale constituait le premier choix de 30,7 % des étudiants dans les facultés de médecine au Canada. Ce pourcentage s’élevait à 31,4 % en 2021 et à 38 % en 2015.

De surcroît, plus de 97 % des médecins de famille en devenir ont réussi à trouver un jumelage pour effectuer leur résidence, un pourcentage plus élevé que pour toute autre spécialité.

Les étudiants et les chercheurs qui ont parlé à CBC attribuent cette tendance à une impression négative de plus en plus présente envers la médecine familiale, alimentée par ce qu’ils estiment être un flot sans fin d’anecdotes au sujet de l’épuisement des médecins.

[La tendance] est inquiétante, parce que cela signifie qu'il y aura peut-être moins de médecins de famille diplômés au cours des prochaines années, juste au moment où nous aurons besoin de nouveaux médecins de famille dans le réseau [de la santé] , croit la Dre Kamila Premji, médecin de famille et professeure agrégée à l’Université d’Ottawa.

La Dre Kamila Premji, médecin de famille à Ottawa, se dit préoccupée par les tendances dans le système de santé et croit que beaucoup de problèmes doivent être corrigés. Photo : Radio-Canada / David Bates

La Dre Premji s’est penchée sur l’âge des médecins en Ontario. Ses données préliminaires, non révisées par des pairs, estiment que 1,7 million de personnes en Ontario verront leur médecin de famille partir à la retraite d’ici 2025.

En 2019, Statistique Canada a indiqué que 1,3 million de patients en Ontario n’avaient pas de médecin de famille. La Dre Premji juge que ce nombre se rapproche désormais de 1,8 million, dont environ 134 000 personnes dans la région d’Ottawa.

« C’est un problème majeur, parce que [...] en tant que [travailleurs de] première ligne, [les médecins de famille] constituent la base du système de soins de santé. Ils sont le premier point d’entrée pour le patient. [...] Nous avons donc certainement besoin de plus de médecins de famille. » — Une citation de Dre Kamila Premji, médecin de famille et professeure agrégée à l’Université d’Ottawa

Ouvrir sa propre clinique? Pas tout de suite, pour certains

Parmi les étudiants qui ont choisi d’exercer la médecine familiale, certains hésitent à ouvrir leur cabinet, une décision qui vient avec les responsabilités additionnelles liées à l’exploitation d’une petite entreprise.

C’est le cas notamment de la Dre Rachelle Beanlands, qui en est à sa deuxième année de résidence en médecine familiale à l’Université d’Ottawa.

Au cours de ses études, celle qui pensait se spécialiser possiblement en pédiatrie s’est rendu compte qu’elle aimait l’idée de voir des petits bébés devenir adolescents. De voir des gens traverser des étapes difficiles de leur vie et en quelque sorte de leur tenir la main.

La Dre Rachelle Beanlands est enthousiaste à l’idée de devenir médecin de famille pour établir des relations avec ses patients, mais s’inquiète aussi des tâches supplémentaires qui accompagnent l’ouverture d’une clinique. Photo : Radio-Canada / David Richard

N’empêche, Rachelle Beanlands ne se sent pas prête à ouvrir sa propre clinique. Selon elle, il est difficile pour de nouveaux diplômés de s’imaginer faire la gestion des patients tout en composant avec les fardeaux administratifs comme le loyer, les salaires et les impôts.

Elle soutient d'ailleurs avoir vu des collègues plus âgés souffrir d’épuisement professionnel, ce qu'elle souhaite éviter.

Le réseau de la santé, de plus en plus fragmenté et inefficace

Les fournisseurs de soins de première ligne sont largement laissés à eux-mêmes, avec un soutien insuffisant pour s’occuper des tâches administratives, selon la Dre Premji.

Je pense que le système est devenu de plus en plus fragmenté et inefficace, ce qui crée une charge de travail supplémentaire pour les médecins de famille , déclare-t-elle.

« [Les étudiants en médecine] constatent probablement que les médecins de famille qui les encadrent sont épuisés, fatigués et surchargés de travail. Ça n’a tout simplement pas l’air attrayant. » — Une citation de Dre Kamila Premji, médecin de famille et professeure agrégée à l’Université d’Ottawa

Elle s’inquiète aussi du fait que les étudiants reçoivent en classe des messages négatifs au sujet de la médecine familiale.

[Les étudiants] entendent dire que se diriger vers la médecine familiale, ce n’est peut-être pas pour des gens intelligents ou pour des gens ambitieux , ce qui contribue à dépeindre la profession de façon négative, souligne la Dre Prejmi.

C’est ce que le Dr Ellias Horner a entendu pendant sa formation en médecine à l’Université McGill, à Montréal.

Celui qui se spécialise en médecine d’urgence à l’Université d’Ottawa après avoir terminé sa résidence en médecine familiale affirme avoir été témoin d’une certaine stigmatisation entourant la médecine familiale à l’Université McGill.

Même si le Dr Ellias Horner préfère le rythme de travail du milieu hospitalier, il croit que les soins primaires sont un élément important du système et qu'ils sont actuellement sous-évalués. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

C’est presque comme si la médecine familiale était le deuxième choix. Les gens ne s’y intéressent que parce que : "Oh, je n’étais pas assez bon pour une meilleure spécialité" , témoigne-t-il.

Selon lui, cette façon de voir les choses ne tient pas compte de l’importance des soins de première ligne ni de l’expertise requise pour être médecin de famille.

Le gouvernement ajoute des places dans les écoles de médecine

En mars, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention d’ajouter 160 places de premier cycle et 295 places aux études supérieures dans les facultés de médecine de la province au cours des cinq prochaines années.

L’Université Queen’s à Kingston s’est engagée à ajouter 20 places à l’automne 2023 pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre des études en médecine familiale.

En avril 2022, la province a ratifié une nouvelle entente de trois ans avec les médecins. Celle-ci comprend une disposition qui permettra à un plus grand nombre de médecins de famille de se joindre à des organismes offrant des services de santé familiale.

L’objectif est de permettre à un plus grand nombre de médecins de travailler au sein d’une équipe plutôt que d’ouvrir leur propre clinique où ils sont rémunérés à l’acte.

Cette entente vise également à moderniser le barème des prestations de l’Assurance-santé de l’Ontario, qui tient compte du temps et de la complexité que requièrent les différents services médicaux.

Par ailleurs, le gouvernement Ford a également augmenté le nombre d’équipes de santé régionales dans toute la province, ce qui, selon lui, permettra de bâtir un système de santé mieux harmonisé.

Avec les informations de Sarah Kester, de CBC