Des changements demandés pour améliorer la sécurité au centre-ville de Winnipeg

Selon M. Smyth, les appels de service en provenance de La Fourche sont conformes aux tendances passées et relativement peu importantes dans le tableau général de la criminalité à Winnipeg.

Nous avons eu 1199 incidents impliquant un couteau au cours de l'année dernière , explique-t-il. Alors d'en avoir cinq dans le secteur de La Fourche, ça remet les choses en perspective.

Or, certaines personnes craignent que les propos du chef de police ne banalisent la situation.

C'est notamment le cas du militant communautaire et cofondateur de l'organisme de surveillance citoyenne Point Douglas Powerline, Sel Burrows.

Selon ce dernier, la police devrait envisager d’autres façons de faire les choses .

Tous les Winnipégois devraient être dégoûtés par le taux de criminalité élevé que nous avons , ajoute-t-il.

Sel Burrows pense que la police devrait faire davantage pour qu'il soit plus facile pour les membres de la communauté de travailler avec les forces de l'ordre.

Nous devons faire en sorte que les personnes qui vivent et travaillent dans les zones concernées par la violence s'impliquent dans la prévention du crime , croit-il. C'est élémentaire et très peu coûteux.

Kevin Walby ne croit pas que les forces de l'ordre sont réalistes quant à la situation sécuritaire de Winnipeg. (archives) Photo : Radio-Canada / Aidan Geary

De son côté, le criminologue et professeur associé de justice pénale à l'Université de Winnipeg, Kevin Walby, pense qu'il faut davantage investir dans le soutien social que dans les services de police.

La situation n'est pas normale et le maintien de l'ordre ne permettra pas de remédier aux types de préjudices, de transgressions et de conflits que nous voyons à Winnipeg , affirme-t-il.

M. Walby explique que plusieurs de ces problèmes trouvent leurs sources dans les inégalités économiques, les problèmes de santé mentale, de dépendances et le manque de logements abordables.

Comment pouvons-nous vivre dans une société plus sûre si nous continuons d'investir tout notre argent dans les services de police et les routes pour les voitures? , se demande-t-il. Évidemment qu'il y aura de la détresse et des transgressions de la loi parce que nous ne répondons pas aux besoins des gens.

Un endroit sûr malgré une légère hausse de la criminalité

Le prochain rapport policier sur les statistiques criminelles pour 2021 rapporte une augmentation de 10 % du nombre d'appels par rapport à l'année précédente.

Le rapport démontre également une hausse de 5 % pour les crimes violents, en particulier les agressions avec une arme.

Malgré ces statistiques, le président de la commission de police de Winnipeg, Markus Chambers, maintient que Winnipeg est un endroit sûr dans l'ensemble . Il reconnaît toutefois que cet avis n'est pas partagé par tous.

M. Chambers souhaite d'ailleurs la tenue d'un sommet sur la sécurité dans le centre-ville où différents groupes pourront discuter de la manière de contrer la criminalité.

Avec les informations de Joanne Roberts