Une ligue de football drapeau pour adultes créée à Sherbrooke

Passionné de sports et né de parents restaurateurs, M. Hanna met en place sa première entreprise qu'il qualifie comme étant un « beau risque ». Ayant grandi ici dans la région de Sherbrooke, je veux faire connaître ce sport qui est, selon moi, le sport de l'avenir qui peut autant être pratiqué chez les femmes que chez les hommes et dans le mixte.

« Je veux offrir la chance aux adultes qui ne font plus partie d'une équipe sportive à l'intérieur de l'école de pouvoir pratiquer un sport dans une ligue professionnelle et organisée. »

M. Hanna considérait qu'il manquait de loisirs et d'activités sportives dans la région. Cela faisait un petit bout de temps que j'y songeais. Les deux dernières années, cela a été un travail pour moi autant personnel que professionnel. Donc, j'ai décidé de faire le saut en grand.

David Hanna explique que ce sport peut se jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Les arbitres sont présents pour assurer le respect des règlements.

« C'est le sport de l'avenir parce que c'est un sport qui est sans contact. C'est une version qui est plus rapide que le football américain, mais il est plus sécuritaire parce qu'il se joue avec une ceinture et des drapeaux autour de la taille. L'objectif est d'enlever les flags. Alors, à ce niveau, on vient réduire le risque de blessures. »