Moscou offre la nationalité russe à tous les Ukrainiens

Les citoyens de l'Ukraine [...] disposent du droit de demander la citoyenneté de la Fédération de Russie selon la procédure simplifiée , peut-on lire dans ce document publié lundi.

Moscou élargit ainsi considérablement une mesure qui s’appliquait jusqu’ici seulement aux Ukrainiens des territoires conquis depuis le début du conflit, le 24 février.

Cela concernait les résidents des régions de Louhansk et Donetsk, dans l’Est ukrainien, dont Moscou a reconnu l’indépendance tout juste avant le début du conflit, et ceux des régions de Kherson et Zaporijia.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères n'a pas tardé à condamner fermement le décret signé par le maître du Kremlin.

« La décision mentionnée constitue un nouvel empiètement sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, incompatible avec les normes et principes du droit international. » — Une citation de communiqué de la diplomatie ukrainienne

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ce n’est pas la première fois que la Russie agit de la sorte auprès de citoyens de pays indépendants, mais qui faisaient autrefois partie de la sphère d’influence soviétique.

Elle offre depuis longtemps la nationalité russe aux citoyens des régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, en Géorgie, et de Transnistrie, en Moldavie.

Des bombardements, mais pas d'avancée au sol des troupes russes

L'armée ukrainienne a fait état lundi de nombreux bombardements dans tout l'est de l'Ukraine, mais a reconnu que les troupes russes ne tentaient pas de faire des avancées au sol. Cette pause est en vigueur depuis la chute de Lyssytchansk, dernière ville qui échappait à l'armée russe dans la province de Louhansk.

L'ennemi dans notre zone opérationnelle reste derrière les lignes de défense, n'avance pas par voie terrestre, n'a pas les possibilités et les capacités de créer de nouveaux groupes de frappe , a déclaré le Commandement opérationnel Sud.

À Kharkiv, dans le nord-est, des bâtiments civils – un centre commercial et des logements – ont essuyé le feu ennemi. Plusieurs missiles ont touché des maisons. Des garages et des voitures ont aussi été détruits , a soutenu le gouverneur régional, Oleg Synegoubov.

« Vers 10 h (heure locale), le pays agresseur a tiré à l'artillerie à partir de systèmes de lance-roquettes multiples sur des zones d'habitation. 31 personnes ont été blessées, dont deux enfants de 4 et 16 ans. Six civils, dont un adolescent de 17 ans et son père, ont été tués. » — Une citation de communiqué du parquet régional de Kharkiv

Le ministère russe de la Défense a pour sa part soutenu que les forces russes avaient frappé des zones de déploiement des troupes ukrainiennes et de combattants étrangers dans la région de Kharkiv. Elle a aussi déclaré avoir visé à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, des dépôts de munitions utilisées pour alimenter des lance-roquettes et des canons fournis par les pays occidentaux.

L’état-major de l’armée ukrainienne a par ailleurs prévenu que les forces russes se préparent à intensifier les opérations de combat en direction de Kramatorsk et de Bakhmout , deux villes clés de la région de Donetsk, dans l’Est ukrainien.

À Tchassiv Yar, au nord-est de Kramatorsk, le bilan du bombardement dimanche d’un immeuble à logements est passé à 31 morts, selon la branche locale du Service ukrainien des situations d’urgence. Neuf personnes ont par ailleurs été secourues.