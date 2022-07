Début des célébrations de la Fierté à Sudbury

Après la cérémonie d’ouverture qui a lieu à 11h à l’hôtel de ville, les activités vont se transporter au café Beards du YMCA de Sudbury pour un échange de vêtements, puis au cinéma Indie pour une soirée de type micro ouvert.

D’autres activités sont organisées au cours de la semaine, comme un café des sciences à Science Nord le mardi, ou encore un déjeuner de fierté communautaire et un spectacle de drag queens le vendredi.

Toutes les activités de la semaine culminent vers la journée de samedi, journée de la parade de la Fierté qui va commencer en début d’après-midi devant l’École d’architecture McEwen au centre-ville.

La cérémonie d'ouverture de la Fierté de Sudbury a eu lieu lundi en matinée. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Les organisateurs des célébrations ont dû redoubler d’efforts cette année pour offrir des célébrations sécuritaires, en raison de plusieurs signalements de harcèlement et de menaces contre les événements de la fierté au Canada et aux États-Unis.

Alex Tétreault, membre de la communauté qui était présent au lancement, se réjouit qu'une communauté 2SLGBTQ+ comme celle qu'on trouve dans une petite ville comme Sudbury soit en mesure d'organiser des festivités de la fierté.

Alex Tétreault était présent au discours de lancement de la Fierté. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Fierté Sudbury me donne de l'espoir. Si on se fie juste à ce qui se passe dans les nouvelles ou à ce qui se dit sur internet, c'est facile d'avoir l'impression que les choses vont moins bien qu'on pourrait le penser, avoir une occasion comme celle-ci, ou on peut se rallier, d'affirmer notre présence, et célébrer le fait d'être une communauté, ça me touche énormément , indique-t-il.

À Sudbury, on n'a pas de densité de population queer importante, nous n'avons pas de village queer. On est tous seuls dans nos petits coins. Avoir des opportunités pour se rassembler, et voir d'autres gens comme nous, c'est important pour les jeunes queers en quête d'identité, et pour les aînés, n'importe qui qui est membre de la communauté, savoir qu'on n'est pas seul fait énormément de bien , ajoute-t-il.

